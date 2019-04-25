Галерея: стоило солнышку выйти, как цены на пиво в центре Таллинна взлетели до небес

С приходом тепла многие бары и пабы устанавливают уличные террасы, чтобы гости заведений могли насладиться едой и напитками среди красивейших улочек старого Таллинна. Но где же самое дорогое пиво?
Фотограф портала Elu24 выяснил, по каким ценам продают пиво на Ратушной площади в Таллинне.
По фото видно, что за 0,33л пива придется заплатить 5-6 евро, а вот пол-литровый бокал обойдется в 7-9 евро. Цена за литр пива составляет 12 евро и больше.
Смотри галерею и узнай, где самое дорогое пиво в Таллинне этим летом!