Галерея: стоило солнышку выйти, как цены на пиво в центре Таллинна взлетели до небес

Фотограф портала Elu24 выяснил, по каким ценам продают пиво на Ратушной площади в Таллинне.

По фото видно, что за 0,33л пива придется заплатить 5-6 евро, а вот пол-литровый бокал обойдется в 7-9 евро. Цена за литр пива составляет 12 евро и больше.