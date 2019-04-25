Сергей Лазарев с конкурентами: певец показал дружную атмосферу «Евровидения 2019»

Сергей Лазарев на «Евровидении» не только защищает музыкальную честь своей страны, как многие думают, но и заводит дружеские отношения с участниками из других стран. Фото на странице в соцсети исполнителя показывают, что конкурс – конкурсом, но не менее важно оставаться человеком.

Лазарев со своим наставником Филипом Киркоровым рады принимать гостей и с удовольствием позируют с другими артистами. Веселые улыбки и хорошие отношения между конкурентами видны невооруженным глазом. Не забыл Лазарев вручить им и подарки.

«Вчера в Москву прилетели участники Евровидения 2019 из 11 стран и состоялся гала-ужин ! Был рад познакомиться лично и презентовать «русские подарки» от нашей гостеприимной страны)!» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.) – пишет звезда.