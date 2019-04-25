Почему вы должны гордиться своим знаком Зодиака

У этих представителей стихии Огня вообще хорошо получается поддерживать других, поэтому к ним тянутся окружающие. А еще Львы умеют дарить настроение

и способны поднимать его другим, даже когда у самих на душе кошки скребут.

Дева

Представители данного знака могут гордиться тем, что они самые целеустремленные. Их перфекционизму может позавидовать любой. Девы всегда и во всем стремятся к идеалу, много работают над собой, а потому вырастают в настоящих профессионалов, которых невероятно сложно переплюнуть в мастерстве. Что характерно,

Девы добиваются признания в любом деле, и это отличает их от других знаков Зодиака. Помимо этого они - отличные стратеги, которые обладают предпринимательской жилкой.

Соединив оба этих сильных качества воедино, подопечные Меркурия могут построить успешный бизнес, который позволит им жить в достатке и наслаждаться жизнью.

Весы

Весы могут гордиться тем, что они самые спокойные и уравновешенные личности. В то время как другие рвут волосы на голове и закатывают истерики, Весы с присущим им спокойствием и рассудительностью решают проблемы.

Их дипломатические способности помогают им выпутываться буквально из любых ситуаций. Кроме того, Весы действительно обладают житейской мудростью.

Своими дельными советами они постоянно помогают окружающим и этим заслуживают всеобщую признательность. Наконец, это просто очаровательные люди. Невероятное обаяние Весов помогает им решать любые проблемы, возникающие на их жизненном пути.

Скорпион

Многие считают Скорпионов суровыми и даже опасными людьми, которых лучше обходить стороной. Но так думают те, кто никогда не дружил со Скорпионом. Это самые веселые и жизнерадостные представители зодиакального круга! Они знают сотни смешных историй и постоянно подшучивают над своими друзьями и коллегами по работе.

Они излучают позитив и заражают им окружающих, и это отличный повод для них гордиться своим знаком. К тому же Скорпионы самые страстные любовники,

а потому, единожды попробовав с представителем этого знака в постели, партнер уже не сможет отказаться от этого человека.

Стрелец

Стрельцы лучше других умеют наслаждаться жизнью и берут от нее по максимуму. Это легкие на подъем личности, которые объездят весь мир, чтобы узнать каждую культуру и попробовать все наслаждения этого мира. Естественно, вторая половинка Стрельца также получит возможность наслаждаться жизнью вместе с любимым человеком.

Кроме того, Стрелец постоянно стремится к новым знаниям и открытиям, он любознателен и эрудирован, а значит - с этим человеком всегда есть о чем поговорить и поспорить.

С ним просто легко и интересно, и в этом его самое большое преимущество.

Козерог

Козероги могут гордиться своей принципиальностью. Это четкие люди, которые, взявшись за дело, всегда доводят его до конца. Кроме того, подопечные Сатурна считаются самыми эрудированными личностями, которые знают абсолютно все и могут принести немало пользы благодаря своим умственным способностям. Именно поэтому вокруг Козерога всегда собираются люди, которые мечтают чего-то добиться в жизни. А он становится для них и руководителем, и идейным вдохновителем, и духовным наставником.

Очевидно, что люди, рожденные под этим знаком, становятся центром внимания окружающих.

Водолей

Водолеи могут гордиться своим независимым характером, который часто противопоставляет их общепринятым нормам. Они всегда идут против мнения большинства и очень гордятся такой альтернативной позицией. К тому же

Водолеи мыслят нестандартными категориями, а потому очень часто совершают гениальные открытия и что-то изобретают. А это повод не только для гордости, но и для всеобщего признания.

Кроме прочего, Водолеи - настоящие философы, с которыми можно общаться ночи напролет, причем на самые разные темы.

Рыбы

Представители данного знака могут годиться тем, что являются настоящими «лекарями душ». Рыбы всегда выслушают, успокоят, дадут дельный совет и окажут поддержку человеку только потому, что искренне любят людей и стараются сделать человечество чуть-чуть добрее.

Вообще Рыбы могут гордиться своей лояльностью и терпимостью к недостаткам других. Они постоянно пытаются примирить враждующие стороны и найти золотую середину. За это их любят окружающие.