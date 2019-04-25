Чт, 25.04.2019
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  • Названа самая красивая женщина 2019 года

Названа самая красивая женщина 2019 года
Узнайте, кто она!

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Female hand holding golden crown in front of a chalkboard background

ФОТО: David Freigner / PantherMedia / David Freigner

Американский журнал People несколько лет назад изменил свою концепцию выбора самой красиворй женщины года. Победительницу отбирают не только по внешним данным – но и по личностным качествам, пишут Дни.ру.

В прошлом на обложке популярного издания красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и Пинк. 

В 2019 году лавры достались 47-летней Дженнифер Гарнер. People представляет ее, как "великолепную актрису, активистку и мать троих детей". Как отмечает издание, Дженнифер каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира.

Jennifer Garner 2018.

ФОТО: XCSTU / Scanpix

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