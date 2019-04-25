В Хаапсалу будет жутко страшно

Всего в течение четырех дней в культурном центре Хаапсалу будет показано 25 полнометражных фильма из 15 стран мира, в том числе и из таких экзотических как Индонезия и Новая Зеландия. В программу вошли фильмы, уже заявившие о себе на престижных международных кинофестивалях: „Зомби одним планом!”/„One Cut of the Dead”/ – японский микробюджетный комедийный хоррор, который по своему закрученному сюжету нисколько не уступает топ-лентам этого жанра, таким как «Зомби по имени Шон»/ „Shaun of the Dead”/, „Ветер” /„The Wind”/ – американский вестерн ужаса, который критики назвали феминистским, „Время расцвета” /„Unthinkable”/ – шведский триллер-катастрофа, уже проданный в прокат многих стран, и „Иные” /„Freaks”/ – канадский фантастический триллер, победитель кинофестивалей в Триесте и Париже.

Из работ российских кинеастов на Хаапсалуском фестивале представлена черная комедия, триллер с комедийными элементами Григория Константинопольского„Русский Бес”/„Russian Psycho”/. Приз «За дело всей жизни» будет врученВладимиру Тарасову, великому мастеру научно-фантастического анимафильма, наиболее известные из которых „Контакт” и „Возвращение”. 80-летний кинорежиссер – почетный гость кинофестиваля.

Отдельная программа кинофестиваля подготовлена для фриков и любителей ретро, в ее рамках будет показан индонезийский фильм „Рамбу” – трэшевая классика, культовый фильм для фанатиков Рамбо. В ночь на пятницу на трэш-марафоне будут показаны худшие в истории кино фильмы о зомби. Экстремный киносеанс посвящен французскому кинорежиссеру Паскалю Ложье, на нем будет показан его фильм 2008 года „Мученицы”, который считается одним из лучших шоковых фильмов 21-го века.

Восемь короткометражных лент участвуют в конкурсе на приз Méliès d’Argent в честь Жоржа Мелье́са. Победитель этого конкурса получит право номинироваться на титул лучшего европейского фильма фантастики, который присуждает Европейская федерация фестивалей фильмов фантастики.

Кроме киносеансов в программе кинофестиваля ряд различных мероприятий: выставки, презентации книг, экскурсии, лекции, беседы и вечеринки.

Фестиваль откроет в четверг шествие, в котором примует участие более ста костюмированных персонажей из мира фантастики. В 18.30 шествие пройдет мимо Хаапсалуского универмага в культурный центр, где состоится бесплатный киносеанс, на котором будет показан первый эстонский нацизомбифильм «Рейх мертвых» /„Reich of the Dead”/ и отмечающий в этом году свое 20-летие фантастический триллер «Матрица» /„Matrix”/.