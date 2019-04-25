Видео: миллиардера чуть не убил баннер

"Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать", – поделился Ричард.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер. Когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.

Вследствие инцидента никто не пострадал. По словам Ричарда Брэнсона, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти".

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon. Брэнсон считает главным конкурентом своей компании Blue Origin.