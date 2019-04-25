Как избавиться от депрессии разным знакам Зодиака

Овен

Это как раз тот случай, когда физическая активность лечит. Овен без движения – мертвый Овен, депрессирующий Овен, так что – тридцать отжиманий и тоски как не бывало.

Телец

Тельцы найдут утешение в теплой ванне с пушистой пеной и вкусном ужине, ведь они больше остальных реагируют на телесные ощущения и выжимают из них максимум удовольствия.

Близнецы

Чтобы выйти из депрессии, Близнецам надо просто отвлечься и настроиться на новые контакты. Еще отлично поможет гимнастика, потому что Близнецы – знак гибкости и сенсорной ловкости.

Рак

Чтобы побороть тоску, Ракам надо побыть в своем любимом месте силы. Это может быть старенькая бабушкина квартира или дачный пруд, например.

Лев

Львы выходят из депрессии, выходя в свет. Чтобы побороть тоску, надо просто нарядиться и стать центром компании – неважно даже какой. Главное – получить восхищение.

Дева

Девы находят утешение и спасение в работе. Это как раз тот вариант, когда лишний часок вечером в офисе только поможет. Еще очень помогают свежие простыни и регулярный прием поливитаминов.

Весы

Причины депрессии Весов почти всегда кроются в их отношениях. Поэтому если Весы испытывают стресс и непреходящую тоску, надо наладить контакт с теми, кто им дорог, и печаль как рукой снимет.

Скорпион

Скорпионы почти всегда пребывают в депрессии (как и Рыбы). Но если все же хочется немного позитива, нужно просто добавить адреналина и страсти. Как вариант – прыжок с парашютом, он быстро выдернет из эмоционального болота.

Стрелец

Стрельцам для преодоления депрессивного настроения надо просто отправиться в путешествие. Хотя бы виртуальное.

Козерог

Депрессия Козерога – свидетельство того, что он не достиг своей цели. Поэтому нужно просто сосредоточиться на собственных планах и получить таки то, что хочется.

Водолей

Водолея от депрессии спасает творчество. Если просто позволить себе делать то, что по-настоящему хочется, тоска отступит.

Рыбы