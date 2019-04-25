Как избавиться от депрессии разным знакам Зодиака

Для того чтобы преодолеть грусть и печаль, существует тысяча способов, а о том, какие подходят конкретно каждому знаку Зодиака – читайте в статье Rambler.ru.
Это как раз тот случай, когда физическая активность лечит. Овен без движения – мертвый Овен, депрессирующий Овен, так что – тридцать отжиманий и тоски как не бывало.
Телец
Тельцы найдут утешение в теплой ванне с пушистой пеной и вкусном ужине, ведь они больше остальных реагируют на телесные ощущения и выжимают из них максимум удовольствия.
Близнецы
Чтобы выйти из депрессии, Близнецам надо просто отвлечься и настроиться на новые контакты. Еще отлично поможет гимнастика, потому что Близнецы – знак гибкости и сенсорной ловкости.
Рак
Чтобы побороть тоску, Ракам надо побыть в своем любимом месте силы. Это может быть старенькая бабушкина квартира или дачный пруд, например.
Лев
Львы выходят из депрессии, выходя в свет. Чтобы побороть тоску, надо просто нарядиться и стать центром компании – неважно даже какой. Главное – получить восхищение.
Дева
Девы находят утешение и спасение в работе. Это как раз тот вариант, когда лишний часок вечером в офисе только поможет. Еще очень помогают свежие простыни и регулярный прием поливитаминов.
Весы
Скорпионы почти всегда пребывают в депрессии (как и Рыбы). Но если все же хочется немного позитива, нужно просто добавить адреналина и страсти. Как вариант – прыжок с парашютом, он быстро выдернет из эмоционального болота.
Стрелец
Стрельцам для преодоления депрессивного настроения надо просто отправиться в путешествие. Хотя бы виртуальное.
Козерог
Депрессия Козерога – свидетельство того, что он не достиг своей цели. Поэтому нужно просто сосредоточиться на собственных планах и получить таки то, что хочется.
Водолей
Водолея от депрессии спасает творчество. Если просто позволить себе делать то, что по-настоящему хочется, тоска отступит.
Рыбы
Рыбы, как уже говорилось, крайне депрессивны (просто потому что они страдают за все человечество). От Рыбьей депрессии средств не существует, и это факт.