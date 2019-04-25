Чт, 25.04.2019
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Что случилось с могилой Юлии Началовой

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Юлия Началова похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Прошло 40 дней со дня смерти 38-летней певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в московской клинике от сепсиса. Артистку похоронили на престижном Троекуровском кладбище, место на котором стоит больше 13 тысяч евро, пишет 7d.org.ua.

С помощью депутата Оксаны Пушкиной траурный зал для прощания с певицей и место для могилы на новом участке № 17 элитного кладбища были выделены правительством Москвы безвозмездно. Даже тем, кто побывал на похоронах и знает месторасположение захоронения, нелегко найти могилу певицы. В настоящее время рядом с могилой молодой исполнительницы появилось множество новых захоронений. Трудность еще и в том, что не видно даже могильного холмика, так как все завалено венками, цветами, мягкими игрушками. Говорят, что в последнее время это захоронение самое посещаемое, тем более накануне поминок - 40 дней.

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