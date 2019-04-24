Ср, 24.04.2019
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  • Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»

Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»

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Скриншот с Instagram Ольги Бузовой

ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская журналистка Ксения Собчак была замечена на съемочной площадке известного телепроекта «Дом-2», ранее она работала ведущей реалити-шоу. Фотографию вместе с политиком на своей странице в Instagram опубликовала певица, бывшая участница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна!», – такой комментарий к снимку оставила Бузова.

Певица также отметила, что все подробности пребывания Собчак на съемочной площадке «Дома-2» будут известны сегодня, 24 апреля.

Между тем сама Собчак написала, что рада воссоединению с Бузовой.

Напомним, Собчак работала ведущей телепроекта с 2004 по 2012 год. Журналистка также в интервью рассказывала, что не стыдится своего участия в реалити-шоу «Дом-2».

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