Почему вам не везет в отношениях? Знак Зодиака все объясняет
Не всем людям везет в отношениях. И причиной может быть что угодно. В этой статье мы постараемся разобраться в том, что же мешает именно вам, исходя из вашего знака Зодиака, пишет Cluber.
Овен: Саморазрушение
Динамичные Овны ненавидят монотонность и рутину. Поэтому, когда их отношения начинают становиться скучными, они чувствуют себя неловко.
Беспокойство заставляет их проявлять крайне негативные качества, что приводит к саморазрушению. Безусловно, это сказывается и на отношениях.
Телец: Упрямство
Тельцы известны своей стойкостью и непоколебимостью. Поэтому до них трудно достучаться. Они настолько упрямы, что никогда не позволят себе принять чужую точку зрения. Вот почему с ними нельзя вступать в объективную дискуссию или заводить спор.
Близнецы: Анти-эмоциональность
Близнецы слишком роботизированы, поэтому с ними тяжело иметь дело. Бесспорно, это качество помогает им в работе, так как логика и практичность никогда не бывают лишними. Но если мы говорим об отношениях, то эффект противоположен.
Подавление эмоций еще никогда не помогало людям выстроить крепкий и счастливый союз.
Рак: Сверхчувствительность
Раки являются одними из самых чувствительных знаков Зодиака. С одной стороны, это характеризует их как искренних и открытых людей. Но с другой - может помешать выстраивать нормальные отношениях с близким человеком. Сверхчувствительность заставляет Раков думать, что кто-то пытается на них напасть с обвинениями, что, конечно же, не так. Именно такие мысли и мешают им в любви.
Лев: Недостаток внимания
Все мы знаем, что Львы любят гламур и величие. Они харизматичны, но порой становятся слишком озабоченными своей неповторимостью. Львы постоянно пытаются привлечь внимание к себе, что вовсе не выглядит привлекательно для окружающих.
Если они серьезно настроены построить крепкие отношения, им стоит обратить внимание и на других.
Дева: Излишняя критика
Девы привыкли указывать на недостатки других. Да, представителям этого знака Зодиака присущ перфекционизм, но иногда нужно перестать критиковать, потому что никто не идеален. Недостатки - это то, что делает нас уникальными.
Весы: Мнительность
Весы зачастую уравновешены и чрезвычайно открыты для общения. Но иногда баланс нарушается, и они склонны полагать, что кто-то умышленно причиняет им боль по разным надуманным причинам. Из-за этого в отношениях появляются трещины.
Скорпион: Цинизм
Скорпионы слишком циничны. Им трудно доверять другим, и при этом они привыкли первыми наносить удар своему обидчику. В данном случае - партнеру.
Стрелец: Независимость
Стрельцы ценят свою независимость. Они боятся обязательств, и даже если возьмут на себя таковые, не будут оправдывать ожидания в полной мере,
потому что их главный приоритет - защита собственной независимости.
Козерог: Карьера
Козероги - типичные трудоголики. Они слишком сосредоточены на своей профессиональной жизни. Следовательно, им трудно переключиться на отношения и сохранять баланс.
Водолей: Отсутствие безопасности
Водолей - очень таинственный знак Зодиака, неспособный предоставить безопасность своему партнеру. Начинает казаться, что Водолеи сосредоточены исключительно на своем внутреннем мире, что и отвлекает их от отношений.
Рыбы: Разочарование в любви
Рыбы - мечтатели и идеалисты. Они верят в сказки и думают, что в любви все всегда хорошо и мирно. Но это не так. Когда они наяву сталкиваются с любовью, она оказывается куда неприятнее, чем то, что они нарисовали в своем воображении. От этого Рыбам становится скучно, они чувствуют себя неловко, и им трудно смириться с этим.