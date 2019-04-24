«Сегодня поет Вера»: 40 дней со дня смерти Юлии Началовой

Помощница певицы Анна Исаева посвятила ей стихи Есенина и рассказала о важном событии в жизни дочери.
24 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти Юлии Началовой. Помощница певицы Анна Исаева посвятила этому грустному событию трогательный пост в Instagram. Публикацию Анна начала стихотворением Есенина, а закончила собственными мыслями, пишет Пятый канал.
«Сегодня 40 дней как не стало моего друга, моей сестренки, моей артистки», — написала Анна.
Также Исаева пояснила, что поминки Началовой состоялись вчера — к посту была прикреплена видеозапись с них. Как объяснила Анна, мероприятие пришлось провести раньше, поскольку именно в этот день у дочери Юлии — Веры — было запланировано ответственное выступление.
До свиданья, ДРУГ МОЙ, до свиданья! Милый мой, ты у меня в груди! Предназначенное расставанье , обещает Встречу Впереди. До свиданья, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, В этой жизни УМИРАТЬ НЕ НОВО , Но и ЖИТЬ, КОНЕЧНО, НЕ НОВЕЙ! Сегодня 40 дней как не стало моего друга, моей сестренки, моей АРТИСТКИ. Поминали вчера. Потому что жизнь продолжается и СЕГОДНЯ у ЕЕ ДОЧЕРИ Веры запланированный за полгода ответственный концерт в школе, ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, на котором мы с Юлей собирались присутствовать и строили планы как это будет, и на котором сегодня будет минута молчания ...и та самая КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА АНГЛИЙСКОМ, исполненная когда -то Юлей в бенефисе и посвященная маленькой ВЕРОЧКЕ. Так вот, сегодня Вера берет эстафету. СЕГОДНЯ ПОЕТ ВЕРА. #нашебудущее #поминки #40дней #юлияначалова #досвиданья #ятвоеплечо #навсегда #нутызнаешьобэтом @taisianachalova @julianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks @metlyuk_elena_m.e.room @tanya_tareshkina
«Сегодня Вера берет эстафету. Сегодня поет Вера», — добавила она.