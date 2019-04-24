«Сегодня поет Вера»: 40 дней со дня смерти Юлии Началовой

24 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти Юлии Началовой. Помощница певицы Анна Исаева посвятила этому грустному событию трогательный пост в Instagram. Публикацию Анна начала стихотворением Есенина, а закончила собственными мыслями, пишет Пятый канал .

Также Исаева пояснила, что поминки Началовой состоялись вчера — к посту была прикреплена видеозапись с них. Как объяснила Анна, мероприятие пришлось провести раньше, поскольку именно в этот день у дочери Юлии — Веры — было запланировано ответственное выступление.