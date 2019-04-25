Чт, 25.04.2019
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Наши поздравления! Популярная эстонская телеведущая во второй раз стала матерью

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Liina Randpere beebiootel

ФОТО: Kalev Lilleorg

Телеведущая и тренер Лийна Рандпере (36) поделилась со своими поклонниками в соцсетях радостной вестью. 

Красотка рассказала, что самый молодой член ее семьи появился на свет во время пасхальных каникул. У Лийны уже есть трехлетний сын Маттиас, которого, естественно, родители очень любят. 

Кроме того, телеведущей принадлежат золотые слова: «Беременная женщина не должна становиться украшением дивана».

Если друзья или сама Лийна читает портал Limon, то пусть принимает поздравления! Мы желаем счастья и здоровья ей и малышу. 

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