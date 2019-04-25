Наши поздравления! Популярная эстонская телеведущая во второй раз стала матерью

Телеведущая и тренер Лийна Рандпере (36) поделилась со своими поклонниками в соцсетях радостной вестью.
Красотка рассказала, что самый молодой член ее семьи появился на свет во время пасхальных каникул. У Лийны уже есть трехлетний сын Маттиас, которого, естественно, родители очень любят.
Кроме того, телеведущей принадлежат золотые слова: «Беременная женщина не должна становиться украшением дивана».
Если друзья или сама Лийна читает портал Limon, то пусть принимает поздравления! Мы желаем счастья и здоровья ей и малышу.