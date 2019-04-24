Королева в ярости от новой задумки беременной Меган Маркл

Теперь в британской прессе появились сообщения о том, что Меган, по примеру голливудских знаменитостей, собирается разместить свое фото с младенцем на обложке гламурного журнала Vogue, передают Fakty. И уже ведет переговоры по этому поводу. Герцогиня Сассекская хочет сделать профессиональную фотосессию у себя дома в Фрогмор-хаус, когда оправится после родов и будет готова к съемках крупного плана. Якобы бывшая актриса непоколебима в своих намерениях сделать появление на свет своего ребенка как можно более нетрадиционным для члена королевской семьи.

Как сообщает издание Daily Express, это привело в ярость королеву Елизавету. Она уже сообщила жене своего внука, что выступает категорически против этой идеи. Представители герцога и герцогини Сассекских, правда, не подтверждают эту информацию.