Королева в ярости от новой задумки беременной Меган Маркл

На днях Меган Маркл и принц Гарри объявили, что не собираются позировать для фотографов с ребенком на руках у входа в роддом и вообще не намерены сразу же объявлять публике о рождении своего наследника, желая сначала отпраздновать это событие в узком семейном кругу.
Теперь в британской прессе появились сообщения о том, что Меган, по примеру голливудских знаменитостей, собирается разместить свое фото с младенцем на обложке гламурного журнала Vogue, передают Fakty. И уже ведет переговоры по этому поводу. Герцогиня Сассекская хочет сделать профессиональную фотосессию у себя дома в Фрогмор-хаус, когда оправится после родов и будет готова к съемках крупного плана. Якобы бывшая актриса непоколебима в своих намерениях сделать появление на свет своего ребенка как можно более нетрадиционным для члена королевской семьи.
Как сообщает издание Daily Express, это привело в ярость королеву Елизавету. Она уже сообщила жене своего внука, что выступает категорически против этой идеи. Представители герцога и герцогини Сассекских, правда, не подтверждают эту информацию.
В 2006 году актеры Том Круз и Кэти Холмс показали миру свою дочку Сури, опубликовав семейный снимок на обложке журнала Vanity Fair. Фото самой Меган в сентябре 2017 года, еще до объявления о ее помолвке с принцем, также появилось на обложке американской версии Vanity Fair. В сопутствующем интервью она впервые рассказала о своих отношениях с Гарри.