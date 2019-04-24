Если мужчина прикидывается недотрогой, то он хочет от вас только одного...

Мужчины, согласно опросу, оказались более склонны к намекам, чем прямым предложениям близости, в отличии от прямолинейных женщин, пишет Mport.ua.
Ученые из Норвегии анонимно опросили 435 студентов, задав им несколько вопросов о сексе.
В частности, их попросили вспомнить, когда они последний раз флиртовали с кем-либо, насколько привлекательными чувствовали себя в тот момент и какой была реакция потенциального партнера и по каким сигналам они это поняли.
Девушки, как оказалось, редко играли недотрог - они наоборот выявляли интерес к близости, а вот парни - сдержанно "ходили вокруг да около".
Для мужчин решающим фактором для секса был их собственный опыт и то, как давно у них был секс последний раз. А вот для девушек свидание могло закончиться "ночью любви", если парень понравился внешне.