В СМИ снова появились слухи о том, что Меган уже родила

Также появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл не будут делиться подробностями о рождении малыша, а первые месяцы его жизни побудут в тишине и без общения со СМИ. Пара решила не позировать фотографам возле дома с ребенком на руках, как это делали, к примеру, принц Уильям и Кейт Миддлтон.