Ср, 24.04.2019
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  • В СМИ снова появились слухи о том, что Меган уже родила

В СМИ снова появились слухи о том, что Меган уже родила
Мать Меган Маркл срочно прибыла в Лондон

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До родов Меган Маркл осталось совсем немного

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Со дня на день Меган Маркл впервые станет мамой. С принцем Гарри они уже переехали в свой новый дом – Фрогмор-хауз в Виндзоре и готовятся стать родителями. К слову, сообщалось, что Меган собирается рожать дома, а не в госпитале, как это делали другие женщины из британской королевской семьи, пишет Сегодня.

Также появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл не будут делиться подробностями о рождении малыша, а первые месяцы его жизни побудут в тишине и без общения со СМИ. Пара решила не позировать фотографам возле дома с ребенком на руках, как это делали, к примеру, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Слухи о том, что Меган Маркл уже родила подогрел тот факт, что мать Маркл – Дория Рэгланд пару дней назад срочно прилетела в Лондон, чтобы помочь Меган с малышом. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight. Однако нельзя исключать тот факт, что Дория приехала в Великобританию заранее.

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