Появились подробности о состоянии МакSим после аварии

Как отметила Соколова, авария случилась за границей, причиной ее стало пробитое колесо:

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр».

По словам менеджера певицы, МакSим получила большое количество ушибов, но жизненно важные органы не задеты. «Надеюсь, уже через несколько дней она будет сама способна комментировать свою сложную ситуацию», — заключила Соколова.

О ДТП, в котором пострадала исполнительница, стало известно 23 апреля. МакSим ехала в сторону аэропорта, торопясь на рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен».