Черное пальто на голое тело: откровенный образ Наргиз шокировал поклонников

Наргиз Закирова известна своим брутальным видом — она не скрывает свои многочисленные татуировки и пирсинг, а также бреет голову наголо. Ее необычный вид не помешал певице прогреметь на российской сцене — она заняла второе место в шоу «Голос» в 2013 году и прославилась.