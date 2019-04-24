Черное пальто на голое тело: откровенный образ Наргиз шокировал поклонников

Певица Наргиз Закирова устроила откровенную фотосессию в готическом стиле — она снялась в черном долгополом пальто на голое тело. Эротические снимки Закирова опубликовала у себя в Instagram и привела поклонников в восторг, смешанный с шоком, пишет Пятый канал.
«Гремучая смесь брутальности и женственности»
«Люблю ваше творчество, но сегодня ошарашена»
«Наргиз, ты потрясающе красива»
«Восхитительный вид, просто красота», — написали в комментариях пользователи.
Наргиз Закирова известна своим брутальным видом — она не скрывает свои многочисленные татуировки и пирсинг, а также бреет голову наголо. Ее необычный вид не помешал певице прогреметь на российской сцене — она заняла второе место в шоу «Голос» в 2013 году и прославилась.