Ср, 24.04.2019
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  • Черное пальто на голое тело: откровенный образ Наргиз шокировал поклонников

Черное пальто на голое тело: откровенный образ Наргиз шокировал поклонников

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Наргиз Закирова

ФОТО: Instagram

Певица Наргиз Закирова устроила откровенную фотосессию в готическом стиле — она снялась в черном долгополом пальто на голое тело. Эротические снимки Закирова опубликовала у себя в Instagram и привела поклонников в восторг, смешанный с шоком, пишет Пятый канал.

«Гремучая смесь брутальности и женственности»

«Люблю ваше творчество, но сегодня ошарашена»

«Наргиз, ты потрясающе красива»

«Восхитительный вид, просто красота», — написали в комментариях пользователи.

Наргиз

ФОТО: Instagram

Наргиз Закирова известна своим брутальным видом — она не скрывает свои многочисленные татуировки и пирсинг, а также бреет голову наголо. Ее необычный вид не помешал певице прогреметь на российской сцене — она заняла второе место в шоу «Голос» в 2013 году и прославилась.

Наргиз

ФОТО: Instagram

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