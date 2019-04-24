Ср, 24.04.2019
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Как узнать, грозит ли мужчине преждевременная смерть
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Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Если знать заранее о том, что может произойти, можно постараться избежать опасных и неприятных ситуаций. Исследователи хоть и не пророки, однако, они смогли выяснить, какого симптома следует остерегаться, пишет Men's Life.

По мнению экспертов, рискуют преждевременно скончаться люди, у которых частота сердцебиения составляет 75 ударов в минуту. Эксперимент был проведен с участием порядка 800 мужчин преклонного возраста. 

Ученые разделили добровольцев на 4 группы в зависимости от частоты сердечных сокращений в минуту: менее 55 ударов, 56 – 65 ударов, 66 – 75 ударов, а также 75 ударов. 

Исследование длилось 21 год. За этот период у 237 людей возникли проблемы с сердцем и сосудами, скончалось 119 мужчин, а у 113 человек медики выявили ишемическое заболевание.

Ученые отметили, что большинство добровольцев, у которых ЧСС составляла 75 ударов в минуту, умирали преждевременно, чаще всего от болезней сердца и сосудов. 

Безусловно, одного исследования недостаточно, чтобы делать стопроцентные выводы. Надеемся, что вскоре ученые предоставят еще немало полезной информации, связанной с превентивным выявлением факторов риска умереть преждевременно.

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