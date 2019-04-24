Как узнать, грозит ли мужчине преждевременная смерть

По мнению экспертов, рискуют преждевременно скончаться люди, у которых частота сердцебиения составляет 75 ударов в минуту. Эксперимент был проведен с участием порядка 800 мужчин преклонного возраста.

Ученые разделили добровольцев на 4 группы в зависимости от частоты сердечных сокращений в минуту: менее 55 ударов, 56 – 65 ударов, 66 – 75 ударов, а также 75 ударов.

Исследование длилось 21 год. За этот период у 237 людей возникли проблемы с сердцем и сосудами, скончалось 119 мужчин, а у 113 человек медики выявили ишемическое заболевание.

Ученые отметили, что большинство добровольцев, у которых ЧСС составляла 75 ударов в минуту, умирали преждевременно, чаще всего от болезней сердца и сосудов.