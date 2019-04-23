Лазарев раскрыл тайну второго попадания на «Евровидение»

"Когда канал "Россия" предложил мне снова участвовать в этом конкурсе, я долго сомневался, советовался с Филиппом, – признался Сергей Лазарев. – С одной стороны, мне снова хотелось окунуться в удивительную атмосферу этого песенного конкурса. Тем более, что после моего первого участия там в 2016 году, меня захлестнула волна любви по всему миру".

"Это не желание взять реванш, как многие думают, – заверил исполнитель. – Я не повторю сам себя, это будет совсем новый Сергей Лазарев. Но, конечно, это рискованный шаг, и я это понимаю. Хотя лучше сделать и пожалеть, чем наоборот".

По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Сергея Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела российского артиста с новой стороны – теперь он выйдет на сцену со сложной балладой Scream. Хотя рассматривались и другие композиции.

"Сергей владеет голосом, знает английский, умеет общаться с прессой и подать себя, поэтому достоин представить нашу страну", – заверил поп-король.

"Я готов к необъективному судейству, как вышло в 2016 году, когда я с песней You are the only one занял третье место, но у зрителей был первым, – мудро заметил Лазарев. – Хотя в тот раз я был лидером у букмекеров, получил приз от прессы".