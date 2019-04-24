Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 24 апреля

Благоприятный день, позволяющий достичь поставленных целей и определиться с планами на будущее. Даже самые эмоциональные особы демонстрируют способность спокойно принимать решения, действовать хладнокровно и вести себя сдержанно, если этого требует ситуация, пишет Dvorec.
Овен
Овнам следует позаботиться о своем здоровье: велика вероятность недомоганий и травм, возможно внезапное ухудшение самочувствия. Постарайтесь не испытывать организм на прочность, воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртных напитков. Деловая активность весьма высока, однако вам следует помнить о том, что решать все проблемы самостоятельно нет необходимости – на недостаток помощников и единомышленников жаловаться не приходится.
Отношения в семье нестабильны: вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны, и близкие не могут этого не заметить. Обретению душевного равновесия способствуют спокойные творческие занятия, рукоделие, чтение.
Телец
Удачный, многообещающий и интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности, нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события да прислушиваться к своей интуиции. Решение профессиональных проблем не отнимет много сил и даст вам возможность показать себя с лучшей стороны; старания не останутся незамеченными, как и успехи, которых вам удастся достичь.
Гармонично складываются личные отношения, близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим, на недостаток энергии и энтузиазма жаловаться не придется. Удачный день для романтических знакомств, свиданий и признаний.
Близнецы
С профессиональной точки зрения день весьма хорош. В сложной ситуации вы будете на высоте, и наверняка сможете не только найти выход из положения, но и оказать помощь коллегам, которые в ней нуждаются. Вероятно появление новых идей, связанных с расширением бизнеса или сферы деятельности, не исключен и карьерный рост. Удачным будет посещение общественных мероприятий, хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке.
Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности. Не так-то просто сохранять хорошее расположение духа в подобной ситуации, но вам это наверняка удастся.
Рак
День пройдет спокойно, не принесет ни значительных перемен, ни серьезных испытаний. Можно спокойно заниматься обычными делами, общаться со старыми и новыми знакомыми, не опасаясь подвоха, обсуждать вопросы долгосрочного сотрудничества. Финансовое положение может несколько ухудшится, однако расходы не будут напрасными. Наиболее значительных успехов в профессиональных делах смогут достичь те, кто активно использует в своей деятельности современные технологии.
Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании. Новые знакомства поднимут вам настроение, а забота и внимание друзей позволят чувствовать себя уверенно. Романтическое увлечение может во многом изменить ваши планы на жизнь.
Лев
День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те Львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Ваши решения весьма необычно, но абсолютно верны, а творческий подход к выполнению повседневных обязанностей позволяет избежать скуки достичь поразительных результатов. Финансовое положение стабильно; инвестиции, сделанные в этот день, принесут неплохие доходы.
Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании. Любимый человек может ревновать – поторопитесь убедить его в том, что для этого нет оснований.
Дева
Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты – достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.
Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга – эксперимент наверняка окажется удачным.
Весы
Осторожность в делах важна чрезвычайно: один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Финансовая ситуация нестабильна, не исключены непредвиденные расходы, потери. Не исключены поломки дорогой техники, ремонт окажется весьма дорогим. Однако впадать в панику нет причин: вас окружают дружелюбно настроенные люди, готовые в любой момент прийти на помощь.
Эмоциональный фон благоприятен, общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры. Можно обсуждать с близкими людьми планы, касающиеся общего будущего, предлагать нечто необычное и даже экстравагантное – ваши идеи будут приняты благосклонно.
Скорпион
Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.
Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.
Стрелец
С деловой точки зрения день очень хорош. Вы не только полны энергии, но и способны найти ей достойное применение – а это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Беседы с коллегами и деловыми партнерами пройдут весьма плодотворно, вы сможете отстоять свою точку зрения, заключить сделки на выгодных условиях. Вероятно значительное улучшение финансового положения.
Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии. Стараясь изменить ситуацию к лучшему, вы рискуете забыть о тактичности, что лишь усугубит существующие проблемы. Старайтесь никому не навязывать своего общества, воздержитесь от непрошенных советов.
Козерог
Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. Не стоит принимать важные решения самостоятельно, особенно если речь идет о таких вопросах, как смена работы, переезд, заключение крупных сделок. Важные переговоры лучше отложить: сегодня вы готовы к слишком большим уступкам, о которых позже придется пожалеть.
В личных отношениях, напротив, причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня. Выслушайте и примите к сведению точку зрения близких людей прежде, чем начать действовать, иначе вы рискуете попасть в крайне сложное положение.
Водолей
Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей – даже шутливое замечание может стать поводом для ссоры. Вероятны разногласия со старшими родственниками; вам придется изменить свое поведение, чтобы сохранить мир.
Вероятны значительные успехи в работе, возможно удачное завершение сложных проектов, появление новых дел, сулящих значительную прибыль. День подходит для общения с новыми партнерами, обсуждения вопросов сотрудничества и творческой деятельности.
Рыбы
Звезды на вашей стороне – можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей, все это не вызовет затруднений. Появляется возможность реализовать смелые профессиональные планы, воплотить в жизнь идеи, сулящие большую прибыль. Помощники наверняка найдутся, но именно вам предстоит руководить их действиями и брать на себя ответственность за происходящее.
Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов. Возможно и примирение после ссоры, но лишь в том случае, если вы действительно готовы признать и исправить свои ошибки.