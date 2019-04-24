Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 24 апреля

Овен

Овнам следует позаботиться о своем здоровье: велика вероятность недомоганий и травм, возможно внезапное ухудшение самочувствия. Постарайтесь не испытывать организм на прочность, воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртных напитков. Деловая активность весьма высока, однако вам следует помнить о том, что решать все проблемы самостоятельно нет необходимости – на недостаток помощников и единомышленников жаловаться не приходится.

Отношения в семье нестабильны: вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны, и близкие не могут этого не заметить. Обретению душевного равновесия способствуют спокойные творческие занятия, рукоделие, чтение.

Телец

Удачный, многообещающий и интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности, нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события да прислушиваться к своей интуиции. Решение профессиональных проблем не отнимет много сил и даст вам возможность показать себя с лучшей стороны; старания не останутся незамеченными, как и успехи, которых вам удастся достичь.

Гармонично складываются личные отношения, близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим, на недостаток энергии и энтузиазма жаловаться не придется. Удачный день для романтических знакомств, свиданий и признаний.

Близнецы

С профессиональной точки зрения день весьма хорош. В сложной ситуации вы будете на высоте, и наверняка сможете не только найти выход из положения, но и оказать помощь коллегам, которые в ней нуждаются. Вероятно появление новых идей, связанных с расширением бизнеса или сферы деятельности, не исключен и карьерный рост. Удачным будет посещение общественных мероприятий, хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке.

Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности. Не так-то просто сохранять хорошее расположение духа в подобной ситуации, но вам это наверняка удастся.

Рак

День пройдет спокойно, не принесет ни значительных перемен, ни серьезных испытаний. Можно спокойно заниматься обычными делами, общаться со старыми и новыми знакомыми, не опасаясь подвоха, обсуждать вопросы долгосрочного сотрудничества. Финансовое положение может несколько ухудшится, однако расходы не будут напрасными. Наиболее значительных успехов в профессиональных делах смогут достичь те, кто активно использует в своей деятельности современные технологии.

Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании. Новые знакомства поднимут вам настроение, а забота и внимание друзей позволят чувствовать себя уверенно. Романтическое увлечение может во многом изменить ваши планы на жизнь.

Лев