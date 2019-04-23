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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились свежими снимками принца Луи
Сегодня принц празднует свой первый день рождения!

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The Duchess of Cambridge and Prince Louis in the garden at Clarence House, following Prince Louis's baptism at the Chapel Royal, St. James’s Palace, London , UK, on the 9th July 2018. Picture by Matt Porteous/WPA-Pool NEWS EDITORIAL USE ONLY. 16 Jul 2018 Pictured: Prince Louis, Catherine, Duchess of Cambridge, Kate Middleton. Photo credit: MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

23 апреля 2018 герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Так, сегодня принц Луи отмечает свой первый день рождения. В честь такого события на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появились фото маленького именинника, пишет Сегодня.

Примечательно, что кадры были сделаны не профессиональными фотографами, а матерью наследника престола – Кейт Миддлтон. Отмечается, что снимки были сделаны в апреле герцогиней в их доме в Норфолке.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Луи в преддверии его первого дня рождения завтра. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке", – говорится в сообщении.

Отметим, кроме младшего ребенка, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двоих детей: 5-летнего принца Джорджа и 3-летнюю принцессу Шарлотту.

К слову, совсем скоро в королевской семье Британии произойдет еще одно пополнение. Жена принца Гарри Меган Маркл беременна первенцем и должна родить со дня на день.

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