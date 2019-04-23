Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились свежими снимками принца Луи

Примечательно, что кадры были сделаны не профессиональными фотографами, а матерью наследника престола – Кейт Миддлтон. Отмечается, что снимки были сделаны в апреле герцогиней в их доме в Норфолке.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Луи в преддверии его первого дня рождения завтра. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке", – говорится в сообщении.

Отметим, кроме младшего ребенка, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двоих детей: 5-летнего принца Джорджа и 3-летнюю принцессу Шарлотту.