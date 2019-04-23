Даже не верится: поклонница показала, что с ней сделал Дима Билан в Таллинне (ФОТО)

Самая верная фанатка Димы Билана из Таллинна Юлия Тодорова сделала много ярких фидео и фото с концерта. Артист и качался на качелях, и пел песню Пугачевой, и взмывал на колесе ввысь. Но самым неожиданным стал момент, когда Билан разрисовал свою верную фанатку. Юлия пытается догадаться, что этим хотел сказать артист. Возможно, это был его автограф.