Даже не верится: поклонница показала, что с ней сделал Дима Билан в Таллинне (ФОТО)

Вчера в ледовом холле Tondiraba в рамках гастрольного тура «Планета Билан» выступил Дима Билан, чье здоровье в последнее время оставляет желать лучшего. Нога после двух переломов еще не зажила, несмотря на это, артист и пел, и танцевал так, чтобы поклонницы ревели.
Самая верная фанатка Димы Билана из Таллинна Юлия Тодорова сделала много ярких фидео и фото с концерта. Артист и качался на качелях, и пел песню Пугачевой, и взмывал на колесе ввысь. Но самым неожиданным стал момент, когда Билан разрисовал свою верную фанатку. Юлия пытается догадаться, что этим хотел сказать артист. Возможно, это был его автограф.
Смотрите, как прошел концерт!