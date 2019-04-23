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Певица МакSим попала в ДТП: в Сети появились шокирующие снимки

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МакSим

ФОТО: Промо

Популярная российская певица МакSим (Марина Максимова) попала в ДТП. Авария произошла несколько дней назад, когда артистка торопилась на обратный рейс в Москву, передает «Уралинформбюро».

«На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!» - написала генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова в Instagram (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

ФОТО: Маргарита Соколова

По прогнозам медиков, МакSим будет находиться на реабилитации до 20 мая. Она планирует приступить к работе в июне. Подробностей об аварии пока нет.

ФОТО: Маргарита Соколова

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