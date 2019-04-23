Певица МакSим попала в ДТП: в Сети появились шокирующие снимки

«На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!» - написала генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова в Instagram (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).