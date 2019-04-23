Горячая парочка! Крис Пратт и дочь Шварценеггера впервые появились вместе на ковровой дорожке

Американский актер Крис Пратт (39) и Кэтрин Шварценеггер (29) впервые после помолвки появились вместе на красной ковровой дорожке.
Пара появилась вместе на мировой премьере фильма «Мстители: финал» в Лос Анджелесе.
Пратт и Шварценеггер долгое время скрывали свои отношения и только в декабре 2018 года впервые появились вместе в социальных сетях. Пара объявила о помолвке 14 января.
Невеста Криса Пратта — Кэтрин Шварценеггер — писательница. Кэтрин — дочь культуриста, актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер.
В период с 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, у них есть сын.
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