Горячая парочка! Крис Пратт и дочь Шварценеггера впервые появились вместе на ковровой дорожке

Пара появилась вместе на мировой премьере фильма «Мстители: финал» в Лос Анджелесе.

Пратт и Шварценеггер долгое время скрывали свои отношения и только в декабре 2018 года впервые появились вместе в социальных сетях. Пара объявила о помолвке 14 января.

Невеста Криса Пратта — Кэтрин Шварценеггер — писательница. Кэтрин — дочь культуриста, актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер.

В период с 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, у них есть сын.