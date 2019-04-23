Вт, 23.04.2019
Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Горячая парочка! Крис Пратт и дочь Шварценеггера впервые появились вместе на ковровой дорожке

Горячая парочка! Крис Пратт и дочь Шварценеггера впервые появились вместе на ковровой дорожке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Американский актер Крис Пратт (39) и Кэтрин Шварценеггер (29) впервые после помолвки появились вместе на красной ковровой дорожке.

Пара появилась вместе на мировой премьере фильма «Мстители: финал» в Лос Анджелесе.

Пратт и Шварценеггер долгое время скрывали свои отношения и только в декабре 2018 года впервые появились вместе в социальных сетях. Пара объявила о помолвке 14 января.

Невеста Криса Пратта — Кэтрин Шварценеггер — писательница. Кэтрин — дочь культуриста, актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер.

В период с 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, у них есть сын.

Смотри фото этой красивой пары в галерее!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ