Вт, 23.04.2019
Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом в Мюнхене

Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом в Мюнхене

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Известная модель Хайди Клум, которая в платье с оголенной спиной покорила Гонконг, очень любит совместные выходы со своим возлюбленным - 29-летним музыкантом Томом Каулитцем, пишет Сегодня

На днях пара посетила церемонию награждения About You в Мюнхене. Премия призвана отметить самых популярных личностей сети.

На церемонии Хайди получила специальную награду, и в благодарственной речи попросила хейтеров быть добрее и не распространять свою ненависть в комментариях. На ивенте ее сопровождал любимый, а также брат-близнец музыканта – Билл.

Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

ФОТО: Francesco Gulotta / imago images / Future Image

На светское мероприятие немецкая модель надела блестящий комбинезон с "диким" принтом и глубоким декольте.

Heidi Klum

ФОТО: Sebastian Gabsch / imago images / Future Image

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ