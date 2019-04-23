Стрельцы, будьте осторожны! Гороскоп на 23 апреля

Лев

Вы раздражительны и в большей, чем обычно, степени подвержены дурным влияниям. Это скажется на состоянии профессиональных дел: сегодня трудно довести до конца сложные проекты, сосредоточиться на решении задач, требующих внимания. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. День подходит для проведения переговоров в неформальной обстановке, предварительного обсуждения любых аспектов будущего сотрудничества.

Общество родственников будет вам очень приятно, вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи. Любимый человек готов изменить свое поведение в соответствии с вашими желаниями, однако слишком высоких требований все же лучше не предъявлять.

Дева

Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях, позитивные тенденции сильны и оказывают влияние как на профессиональную, так и на личную сферы. Появляется возможность реализовать смелые планы, получить поддержку влиятельных людей, заключить соглашения, обещающие скорое увеличение доходов. Высока вероятность крупных денежных поступлений, выгодных сделок.

Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным. Вероятны романтические признания, свидания. Обсуждая с любимым человеком планы на будущее, вы легко придете к единому мнению.

Весы

Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. Особенно сложным этот день будет еще и потому, что найти союзников вам вряд ли удастся, и действовать придется самостоятельно. Однако психологическая поддержка близких людей поможет сохранить оптимизм и не пасть духом, даже если обстоятельства будут складываться не в вашу пользу.

В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация небезупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей, и интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание. В семье не возникнет серьезных проблем, родственники найдут способ порадовать вас.

Скорпион

Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Между тем, вовремя приняв помощь, вы сможете избежать многих трудностей. Помните, что новые деловые партнеры сегодня могут оказаться вам столь же полезны, как и те, с кем вы сотрудничали ранее. Можно решать юридические проблемы, заниматься оформлением документов.

Ситуация в семье заставляет нервничать; особенно неприятным день будет для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию. Посещение увеселительных заведений оставит неприятное впечатление, высока вероятность встреч с неприятными вам особами. Неплохой день для поездок и прогулок, а также романтического свидания.

Стрелец