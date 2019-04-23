Стрельцы, будьте осторожны! Гороскоп на 23 апреля

С точки зрения деловых отношений и профессиональной деятельности день вполне благоприятен. Маловероятны как неприятные неожиданности, так и события, из-за которых придется менять свои планы, отказываться от достижения поставленных целей. Важные встречи лучше назначать на первую половину дня, а вот за работу с документами, напротив, стоит взяться после обеда. Обдуманные действия дадут ожидаемый результат, импровизация же может оказаться не слишком удачной, пишет Дворец.
Эмоциональный фон дня стабилен, однако проблемы в общении ожидают тех, кто планирует провести свободное время в большой компании. Родственникам удастся достичь взаимопонимания, близкие люди смогут объединиться для достижения общих целей. В романтических отношениях на первый план выходят взаимовыручка и поддержка, становится особенно ценным равноправное партнерство.
Овен
Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Профессиональные трудности становятся все более серьезными, и эта печальная тенденция лишь наберет силу, если вы откажетесь от помощи, которую непременно предложат коллеги и деловые партнеры. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам – желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия.
В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их. Вы же склонны упорствовать в своих заблуждениях, что может лишь усугубляет уже существующие противоречие. Новое романтическое увлечение покажется отличным способом убежать от проблем в уже существующих отношениях, но на деле приведет к ухудшению ситуации.
Телец
Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Ваши успехи в профессиональной сфере будут весьма значительными, если вы используете опыт зарубежных коллег, внесете нечто новое в привычный подход к исполнению обязанностей. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам, возможно получение заманчивых предложений о сотрудничестве.
Отличный день для общения и новых знакомств; ваше обаяние никого не оставит равнодушным. Представители противоположного пола не скупятся на комплименты и знаки внимания, однако излишняя доверчивость может оказаться очень некстати. Поберегите свое здоровье: высока вероятность мелких травм и простудных заболеваний.
Близнецы
Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы достичь действительно заоблачных карьерных высот. Коллеги и деловые партнеры могут позволить себе критические и ироничные замечания в ваш адрес, но это не должно стать поводом для ссоры. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника.
Высока вероятность романтических увлечений. Вы легко теряете голову, да и на окружающих производите совершенно неотразимое впечатление. Хорошо сложатся поездки, новые знакомства будут многообещающими. Не исключены разногласия с представителями старшего поколения, однако вам удастся найти выход из самых сложных ситуаций.
Рак
Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. По крайней мере, можно не сомневаться в том, что любое ваше решение будет обдуманным – Раки в минимальной степени подвержены деструктивным настроениям.
С профессиональной точки зрения день благоприятен. Вас ждут встречи с интересными людьми, деловые переговоры дадут многообещающие результаты. Финансовое положение стабильно, а в случае проблем вы можете обратиться за помощью к родственникам и друзьями. Дальние поездки нежелательны.
Лев
Вы раздражительны и в большей, чем обычно, степени подвержены дурным влияниям. Это скажется на состоянии профессиональных дел: сегодня трудно довести до конца сложные проекты, сосредоточиться на решении задач, требующих внимания. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. День подходит для проведения переговоров в неформальной обстановке, предварительного обсуждения любых аспектов будущего сотрудничества.
Общество родственников будет вам очень приятно, вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи. Любимый человек готов изменить свое поведение в соответствии с вашими желаниями, однако слишком высоких требований все же лучше не предъявлять.
Дева
Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях, позитивные тенденции сильны и оказывают влияние как на профессиональную, так и на личную сферы. Появляется возможность реализовать смелые планы, получить поддержку влиятельных людей, заключить соглашения, обещающие скорое увеличение доходов. Высока вероятность крупных денежных поступлений, выгодных сделок.
Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным. Вероятны романтические признания, свидания. Обсуждая с любимым человеком планы на будущее, вы легко придете к единому мнению.
Весы
Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. Особенно сложным этот день будет еще и потому, что найти союзников вам вряд ли удастся, и действовать придется самостоятельно. Однако психологическая поддержка близких людей поможет сохранить оптимизм и не пасть духом, даже если обстоятельства будут складываться не в вашу пользу.
В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация небезупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей, и интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание. В семье не возникнет серьезных проблем, родственники найдут способ порадовать вас.
Скорпион
Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Между тем, вовремя приняв помощь, вы сможете избежать многих трудностей. Помните, что новые деловые партнеры сегодня могут оказаться вам столь же полезны, как и те, с кем вы сотрудничали ранее. Можно решать юридические проблемы, заниматься оформлением документов.
Ситуация в семье заставляет нервничать; особенно неприятным день будет для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию. Посещение увеселительных заведений оставит неприятное впечатление, высока вероятность встреч с неприятными вам особами. Неплохой день для поездок и прогулок, а также романтического свидания.
Стрелец
Проявите осторожность и предусмотрительность: эти похвальные качества избавят вас от напрасных тревог и досадных ошибок. Ситуацию в профессиональной сфере нужно держать под контролем, как бы вам ни хотелось расслабиться и позволить событиям идти своим чередом. Недоброжелатели не дремлют – будьте настороже и постарайтесь дать им достойный отпор. Можно проводить переговоры, касающиеся смены работы или переезда, однако принимать окончательное решение пока рано.
Внимательными следует быть тем, кто отправляется в поездки или планирует кратковременные вылазки на природу. Высока вероятность мелких неприятностей, да и проблемы со здоровьем не исключены. День подходит для общения с друзьями и родственниками, приема гостей.
Козерог
События этого дня порадуют Козерогов. Вам представится шанс преуспеть в профессиональных делах, достичь поставленных целей благодаря собственным знаниям и опыту, а также незаурядному трудолюбию. У недоброжелателей нет шансов навредить вам: все их интриги обречены на провал. Финансовая ситуация улучшается постепенно, вы сможете сделать удачные покупки, особое внимание следует обратить на предметы интерьера – стремление к комфорту и уюту на работе и дома сегодня выражено особенно сильно.
Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных моментов. Можно принять гостей дома или отправиться на вечеринку – развлечения такого рода не покажутся вам утомительными.
Водолей
Сегодня у вас определенно не будет возможности лениться и бездельничать: день богат на события, а также проблемы, требующие немедленного решения. Действовать придется быстро, разрабатывая тактику и стратегию буквально на ходу; при этом свойственное вам стремление к независимости может стать причиной конфликтов как на работе, так и дома. Строя планы на будущее, постарайтесь здраво оценить свои возможности. Желательно не брать на себя серьезных обязательств, не заключать долгосрочных договоров.
Нагрузки весьма велики, а жизненный потенциал снижен, поэтому не исключены переутомление, недомогания. Звезды рекомендуют провести свободное время в привычной обстановке, отказавшись от погони за новыми впечатлениями.
Рыбы
Финансовая ситуация непроста, вы же склонны распоряжаться деньгами весьма легкомысленно, что лишь усугубляет проблемы. Старшие родственники не скупятся на советы, которые, впрочем, вы склонны пропускать мимо ушей – это могло бы стать причиной серьезного конфликта, однако ваше природное дружелюбие позволит сохранить мир. Очень удачным будет день с точки зрения романтических отношений: велика вероятность новых знакомств и увлечений, да и существующие отношения улучшатся.
В профессиональной сфере успехи будут умеренными, зато победы даются легко, и тратить много сил на достижение желаемого не приходится. Приступая к работе над масштабными проектами, вспомните о проверенных деловых партнерах: сотрудничество наверняка пойдет вам на пользу.