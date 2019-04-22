Бесплатные ролики на YouTube сделали подростка богачом

В настоящий момент прибыль Риккетса, по его словам, составляет 63 тысячи британских фунтов (около 70 тысяч евро). На эти деньги парень купил себе дорогой кошелек, туфли и золотую подвеску, но планирует накопить на Mercedes и поездку своей семьи в США, пишет Lenta.ru.

При этом еще год назад Риккетс просто учился в школе. Он случайно наткнулся на Instagram-аккаунт трейдера с фото роскошной жизни и захотел быть на него похожим. Парень попросил у трейдера совета, но тот разочаровал его, сказав, что у него нет шанса продвинуться в этом бизнесе без соответствующего образования. Подросток не послушал советчика и решил все равно попробовать силы в трейдинге. Первая попытка стала неудачной: Риккетс потерял все вложенные деньги.

Юноша не сдался и устроился раздавать листовки на вокзале, параллельно учась трейдингу по бесплатным видео на YouTube. Заработанные деньги школьник снова вложил в дело, но на этот раз преуспел. Риккетс говорит, что если бы не YouTube-ролики, его бы снова постигла неудача.