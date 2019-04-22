Бесплатные ролики на YouTube сделали подростка богачом

Шестнадцатилетний подросток из Великобритании Эдвард Риккетс (Edward Ricketts) рассказал, как за год смог заработать десятки тысяч фунтов стерлингов, работая трейдером. Своей историей юноша поделился с журналистами The Sun.
В настоящий момент прибыль Риккетса, по его словам, составляет 63 тысячи британских фунтов (около 70 тысяч евро). На эти деньги парень купил себе дорогой кошелек, туфли и золотую подвеску, но планирует накопить на Mercedes и поездку своей семьи в США, пишет Lenta.ru.
При этом еще год назад Риккетс просто учился в школе. Он случайно наткнулся на Instagram-аккаунт трейдера с фото роскошной жизни и захотел быть на него похожим. Парень попросил у трейдера совета, но тот разочаровал его, сказав, что у него нет шанса продвинуться в этом бизнесе без соответствующего образования. Подросток не послушал советчика и решил все равно попробовать силы в трейдинге. Первая попытка стала неудачной: Риккетс потерял все вложенные деньги.
Юноша не сдался и устроился раздавать листовки на вокзале, параллельно учась трейдингу по бесплатным видео на YouTube. Заработанные деньги школьник снова вложил в дело, но на этот раз преуспел. Риккетс говорит, что если бы не YouTube-ролики, его бы снова постигла неудача.
С помощью видео он научился предугадывать, когда стоит ставить на подъем валюты, а когда — на ее понижение. Парень признается, что не последнюю роль в его успехах сыграл «Брексит», так как ценность британского фунта стала чаще колебаться.