Представители Любови Успенской прокомментировали ее госпитализацию

Журналистам удалось связаться с представителями Успенской и узнать о состоянии артистки. Как оказалось, со здоровьем Любови все в норме, а сообщения о госпитализации не являются правдивыми. На концерт певица не поехала по техническим причинам.

Также Успенская сообщила на своей официально странице, что выступление будет отменено не только в Барнауле, но и в Омске. И тоже по техническим причинам. «Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания», - сказано в публикации.