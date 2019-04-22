Адель разводится с мужем

Представители Адель подтвердили, что 30-летняя британская певица и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки подали на развод: «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе, пишет Супер. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев».
Адель и Саймон начали встречаться в конце 2011 года, но держали свои отношения в секрете. В 2017 году певица подтвердила, что вышла замуж, во время своей речи на церемонии Grammy. Супруги воспитывают шестилетнего сына Анджело.