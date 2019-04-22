Пн, 22.04.2019
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Адель разводится с мужем

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Adele ja tema endine abikaasa Simon Koneck, 2015. aastal.

ФОТО: PA / PA Wire/Scanpix

Представители Адель подтвердили, что 30-летняя британская певица и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки подали на развод: «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе, пишет Супер. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев».

Адель и Саймон начали встречаться в конце 2011 года, но держали свои отношения в секрете. В 2017 году певица подтвердила, что вышла замуж, во время своей речи на церемонии Grammy. Супруги воспитывают шестилетнего сына Анджело.

Адель с сыном

ФОТО: SCANPIX

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