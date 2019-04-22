СМИ вычислили пол будущего ребенка Меган Маркл по подарку королевы

Журналисты тут же пришли к выводу, что у королевской четы родится девочка, поскольку Елизавета II никогда не дарила драгоценности мужчинам своей семьи.

Ранее букмекеры сообщили, что чаще всего подданные Соединенного Королевства ставят на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка. Венценосная особа также призналась, что мечтает о дочке, которую «могла бы наряжать».