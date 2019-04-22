Пн, 22.04.2019
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  • СМИ вычислили пол будущего ребенка Меган Маркл по подарку королевы

СМИ вычислили пол будущего ребенка Меган Маркл по подарку королевы

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Меган Маркл.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Королева Великобритании Елизавета II преподнесет будущему ребенку принца Гарри и Меган Маркл брошь «Ботсвана Флауэр» из желтого золота, украшенную 11 бриллиантами. Об этом The Sun сообщил эксперт по алмазам и геммолог Грант Мобли.

Журналисты тут же пришли к выводу, что у королевской четы родится девочка, поскольку Елизавета II никогда не дарила драгоценности мужчинам своей семьи.

Ранее букмекеры сообщили, что чаще всего подданные Соединенного Королевства ставят на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка. Венценосная особа также призналась, что мечтает о дочке, которую «могла бы наряжать».

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