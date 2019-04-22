Анфиса Чехова на отдыхе оголила зад

Еще со времен передачи "Секс с Анфисой Чеховой" зрители привыкли, что самой привлекательной и манящей частью тела ведущей является ее грудь. Однако сама она убедительно доказала, что на этом список ее достоинств не ограничивается.

Пользователи Instagram пришли в настоящий восторг, когда увидели новый снимок Анфисы Чеховой с отдыха. В кадре она предстала спиной к зрителям в легком платье. При этом озорной ветер приподнял его так, что публика увидела пятую точку ведущей.