Билан и Басков пришли в восторг от победы Зеленского на выборах на Украине

Несколько часов назад певец Дима Билан разместил на своей странице в Instagram пост, посвященный новому украинскому лидеру. Он признался, что обычно старается не вмешиваться в политику, но не может не прокомментировать такое важное событие. "Выборы главы страны, страны соседствующей – это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди – ключевое слово", – написал исполнитель.

Дима Билан пожелал Владимиру Зеленскому быть объективным, верить в силы свои и силы рационального. Он также надеется, что борьба двух государств прекратится и их будет связывать только дружба. "Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу, не умоляя ни чьих достоинств", – заключил исполнитель.

Поздравительный пост появился и в личном микроблоге артиста Николая Баскова. Певец выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с друзьями и поклонниками, которые живут на Украине. "Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", – цитирует исполнителя Life.ru.