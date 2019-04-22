«Мы рассчитываем на свой кусок»: Лолита о победе Зеленского

Украинская популярная исполнительница Лолита Милявская вот уже много лет не может въехать на территорию Украины и навестить свою дочь и мать, которые живут в Киеве. Звезда не скрывает свой радости из-за победы на выборах Владимира Зеленского. Певица опубликовала короткий видеоролик на своей Instagram-странице, где выразила свое мнение.
«Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, что дорога уже будет открыта. Мне, всем артистам, всем деятелям культуры. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить. Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка...
На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей Родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои предвыборные позиции. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного политика, но потеряла хорошего комика», – сказала на видео Лолита.
Лолита также отметила, что Зеленскому не стоит сжигать мосты и ему всегда есть куда вернуться.