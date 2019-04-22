«Мы рассчитываем на свой кусок»: Лолита о победе Зеленского

«Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, что дорога уже будет открыта. Мне, всем артистам, всем деятелям культуры. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить. Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка...