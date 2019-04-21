Вс, 21.04.2019
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  • Деми Роуз обнажилась на свое 24-летие. Даже мумии перевернулись в саркофагах

Деми Роуз обнажилась на свое 24-летие. Даже мумии перевернулись в саркофагах
ФОТО!

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Demi Rose

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

Британская Ким Кардашян, видимо, решила не мелочиться и перевоплотилась в известнейшую египетскую царицу.

Недавно модель Деми Роуз, знойная красотка, отметила свое 24-летие. А теперь появились фотографии с ее шикарного празднества в особняке в Аскоте, Англия, пишет Daily Mail.

В честь праздника привычные купальники девушка сменила на эффектный костюм. Чёрный стилизованный наряд с золотой отделкой, парик и украшение на голове превратили милую девушку в роковую красотку, от которой сложно отвести взгляд. Сразу становится понятно, кто королева на этой вечеринке. Хотя друзья к модели тоже пришли в соответствующих нарядах.

При этом в Instagram девушка в день рождения все же опубликовала снимок в бикини на радость поклонникам. Подписчиков она поблагодарила за поздравления и написала, что счастлива и довольна своей жизнью. Впрочем, неудивительно.

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