«Надо же так ненавидеть ребенка!»: Собчак раскритиковали за издевательство над сыном

Ксения Собчак уверена, что чем раньше малыш начинает начинает изучать иностранные языки, тем легче их усваивает. Кроме того, это помогает развивать мышление и кругозор.

«Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки», – добавила журналистка.

Не все пользователи согласились с позицией телеведущей. «Последние исследования показали, что это не так. Ребенок будет мучиться с терминами и структурами, которые он еще не усвоил в своем языке», «Психиатрами и психологами доказано, что перезагружать мозг в раннем возрасте иностранными языки вредно», «Это же надо так ненавидеть ребенка!», «Бедный Платон», «Дурдом!» – написали комментаторы.