«Надо же так ненавидеть ребенка!»: Собчак раскритиковали за издевательство над сыном
Известная телеведущая решила с раннего возраста обучать своего сына Платона китайскому языку. Однако не все поклонники оценили порыв Ксении Собчак. По их мнению, журналистка нагружает двухлетнего ребенка лишними знаниями.
Несколько часов назад звезда разместила в микроблоге в Instagram видеозапись, на которой преподаватель китайского языка пытается привлечь внимание Платона. Мальчик увлеченно слушает учителя.
Ксения Собчак уверена, что чем раньше малыш начинает начинает изучать иностранные языки, тем легче их усваивает. Кроме того, это помогает развивать мышление и кругозор.
«Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки», – добавила журналистка.
Не все пользователи согласились с позицией телеведущей. «Последние исследования показали, что это не так. Ребенок будет мучиться с терминами и структурами, которые он еще не усвоил в своем языке», «Психиатрами и психологами доказано, что перезагружать мозг в раннем возрасте иностранными языки вредно», «Это же надо так ненавидеть ребенка!», «Бедный Платон», «Дурдом!» – написали комментаторы.