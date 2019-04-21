По-королевски: Елизавета в свой день рождения посетила пасхальную службу вместе с Кейт Миддлтон и Уильямом

Обычно этот весенний день Ее Величество празднует частным порядком в кругу родных. Публичные торжества по поводу дня ее рождения согласно старой традиции устраиваются в июне, когда устанавливается стабильная теплая погода. Однако на этот раз венценосная именинница появилась в свой праздник на людях благодаря тому, что именно на 21 апреля пришлась в этом году Пасха.