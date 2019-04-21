По-королевски: Елизавета в свой день рождения посетила пасхальную службу вместе с Кейт Миддлтон и Уильямом
21 апреля королева Великобритании Елизавета, которая является старейшим правящим монархом в мире и пребывает на троне уже более 67 лет, отмечает свое 93-летие.
Обычно этот весенний день Ее Величество празднует частным порядком в кругу родных. Публичные торжества по поводу дня ее рождения согласно старой традиции устраиваются в июне, когда устанавливается стабильная теплая погода. Однако на этот раз венценосная именинница появилась в свой праздник на людях благодаря тому, что именно на 21 апреля пришлась в этом году Пасха.
Как сообщает Daily Mail, Елизавета II и члены ее семьи посетили пасхальную службу, состоявшуюся в часовне святого Георга в Виндзоре. На службе присутствовали внуки Елизаветы Уильям и Гарри, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, внучки Евгения и Беатрис, семейство младшего сына королевы принца Эдварда, дочь королевы принцесса Анны и прочие родственники.
Ее Величество прибыла в церковь в наряде аквамаринового цвета. Смотрите галерею!