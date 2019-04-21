Гороскоп на неделю: Близнецы командуют, Скорпионы тратят и веселятся

Овен

Любовь. Отношения меняются по вашей инициативе, партнер сейчас настроен вам подчиниться.

Деньги. К заработной плате добавляется бонус, если в этом месяце вы сумели удивить работоспособностью и высокими результатами.

Работа. Гороскоп сулит неделю, полную разъездов и мелких, но приятных хлопот. Руководство вами более чем довольно.

Телец

Любовь. Отношения с избранником почти идеальны, что вызывает зависть. Не позволяйте недоброжелателям нарушить идиллию.

Деньги. Траты на внешний вид растут. И окупаются: имидж поможет добиться успеха в актуальных для вас сферах.

Работа. Гороскоп предостерегает: в начале недели вы окажетесь в неловком положении, но сможете восстановить деловую репутацию.

Близнецы

Любовь. Романтические чувства уступают место чувствам дружеским: без близких по духу сейчас никак.

Деньги. Выручить сейчас незначительную сумму или получить позже, но больше? Предстоит сделать выбор.

Работа. На вас возложены лидерские функции. Что предстоит сделать — возглавить проект или организовать корпоратив — светила не уточняют.

Рак

Любовь. Близится переломный момент в отношениях: придется поставить точку или принять недостатки избранника.

Деньги. Премия сейчас светит самым упорным. Вы же готовы проявить это качество, верно?

Работа. Коллеги обращаются с просьбами, выполнение которых не вяжется с личными планами. Не бойтесь отказать, но мягко.

Лев

Любовь. Происходящее в личной повышает самооценку: впереди свидания и восхищенные взгляды.

Деньги. Деньги приходят к вам подозрительно легко. Не ищите подвох, щедрость Фортуны не будет постоянной.

Работа. Вы проводите с коллегами больше времени, чем обычно, виной тому — совместный досуг или праздник на работе.

Дева

Любовь. Напор избранника, желающего освежить отношения, обескураживает. А может, настало время экспериментов?

Деньги. Материальный успех приходит в сферах, на которые вы и не думали сделать ставку.

Работа. Все переворачиваемся с ног на голову: в отпуске вас одолевают звонками, а работа больше похожа на отдых.

Весы

Любовь. Отвергнутый поклонник может доставить вам неудобства. В текущих отношениях — мир и спокойствие.

Деньги. Финансовый вопрос не выходит из головы. Но вы волнуетесь без повода, решение найдется в следующем месяце.

Работа. Ваши достижения ставят в пример коллективу. Повторите успех, чтобы претендовать на более ощутимое поощрение.

Скорпион

Любовь. Свободным Скорпионам пора расслабиться и позволить себе сходить на свидание — как минимум для настроения.

Деньги. Небольшой, но ощутимый удар по бюджету нанесет развлечение — дорогое и очень веселое.

Работа. Чтобы справиться с рухнувшими на вас задачам, понадобится сила супергероя, не меньше.

Стрелец

Любовь. Легкая неделя, когда можно любить друг друга как в подростковом возрасте.

Деньги. Астрологический прогноз вызывает беспокойство: кто-то покушается на ваши сбережения.

Работа. Вы засиделись на одном месте, рамки должности кажутся тесными. Назревают перемены.

Козерог

Любовь. Не пропустите момент охлаждения между вами с партнером. Сейчас удастся исправить ситуацию.

Деньги. Информация от старших коллег или влиятельных знакомых поспособствует финансовому благополучию.

Работа. Дела, за которое вы взялись из чистого интереса, оказывается успешным, прибыльным и значимым для репутации — комбо!

Водолей

Любовь. Перспективному знакомству помешает компания вокруг вас. Может, прогуляетесь в одиночестве?

Деньги. Время подумать о себе, а не о других. Материальное положение требует решительных действий.

Работа. Трудовая неделя проходит под постоянным контролем коллег и шефа. Креатив пока отменяется — только прямое следование инструкциям.

Рыбы

Любовь. Свидания проходят через пень-колоду, но это не значит, что роман не удастся — напротив!

Деньги. Сейчас вы склонны совершать покупки от скуки. Осознайте это и сохраните бюджет.