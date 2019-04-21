Гороскоп на неделю: Близнецы командуют, Скорпионы тратят и веселятся

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы, рассказывает «Экспресс газета».
Овен
Любовь. Отношения меняются по вашей инициативе, партнер сейчас настроен вам подчиниться.
Деньги. К заработной плате добавляется бонус, если в этом месяце вы сумели удивить работоспособностью и высокими результатами.
Работа. Гороскоп сулит неделю, полную разъездов и мелких, но приятных хлопот. Руководство вами более чем довольно.
Телец
Любовь. Отношения с избранником почти идеальны, что вызывает зависть. Не позволяйте недоброжелателям нарушить идиллию.
Деньги. Траты на внешний вид растут. И окупаются: имидж поможет добиться успеха в актуальных для вас сферах.
Работа. Гороскоп предостерегает: в начале недели вы окажетесь в неловком положении, но сможете восстановить деловую репутацию.
Близнецы
Любовь. Романтические чувства уступают место чувствам дружеским: без близких по духу сейчас никак.
Деньги. Выручить сейчас незначительную сумму или получить позже, но больше? Предстоит сделать выбор.
Работа. На вас возложены лидерские функции. Что предстоит сделать — возглавить проект или организовать корпоратив — светила не уточняют.
Рак
Любовь. Близится переломный момент в отношениях: придется поставить точку или принять недостатки избранника.
Деньги. Премия сейчас светит самым упорным. Вы же готовы проявить это качество, верно?
Работа. Коллеги обращаются с просьбами, выполнение которых не вяжется с личными планами. Не бойтесь отказать, но мягко.
Лев
Любовь. Происходящее в личной повышает самооценку: впереди свидания и восхищенные взгляды.
Деньги. Деньги приходят к вам подозрительно легко. Не ищите подвох, щедрость Фортуны не будет постоянной.
Работа. Вы проводите с коллегами больше времени, чем обычно, виной тому — совместный досуг или праздник на работе.
Дева
Любовь. Напор избранника, желающего освежить отношения, обескураживает. А может, настало время экспериментов?
Деньги. Материальный успех приходит в сферах, на которые вы и не думали сделать ставку.
Работа. Все переворачиваемся с ног на голову: в отпуске вас одолевают звонками, а работа больше похожа на отдых.
Весы
Любовь. Отвергнутый поклонник может доставить вам неудобства. В текущих отношениях — мир и спокойствие.
Деньги. Финансовый вопрос не выходит из головы. Но вы волнуетесь без повода, решение найдется в следующем месяце.
Работа. Ваши достижения ставят в пример коллективу. Повторите успех, чтобы претендовать на более ощутимое поощрение.
Скорпион
Любовь. Свободным Скорпионам пора расслабиться и позволить себе сходить на свидание — как минимум для настроения.
Деньги. Небольшой, но ощутимый удар по бюджету нанесет развлечение — дорогое и очень веселое.
Работа. Чтобы справиться с рухнувшими на вас задачам, понадобится сила супергероя, не меньше.
Стрелец
Любовь. Легкая неделя, когда можно любить друг друга как в подростковом возрасте.
Деньги. Астрологический прогноз вызывает беспокойство: кто-то покушается на ваши сбережения.
Работа. Вы засиделись на одном месте, рамки должности кажутся тесными. Назревают перемены.
Козерог
Любовь. Не пропустите момент охлаждения между вами с партнером. Сейчас удастся исправить ситуацию.
Деньги. Информация от старших коллег или влиятельных знакомых поспособствует финансовому благополучию.
Работа. Дела, за которое вы взялись из чистого интереса, оказывается успешным, прибыльным и значимым для репутации — комбо!
Водолей
Любовь. Перспективному знакомству помешает компания вокруг вас. Может, прогуляетесь в одиночестве?
Деньги. Время подумать о себе, а не о других. Материальное положение требует решительных действий.
Работа. Трудовая неделя проходит под постоянным контролем коллег и шефа. Креатив пока отменяется — только прямое следование инструкциям.
Рыбы
Любовь. Свидания проходят через пень-колоду, но это не значит, что роман не удастся — напротив!
Деньги. Сейчас вы склонны совершать покупки от скуки. Осознайте это и сохраните бюджет.
Работа. Довольно однообразная неделя: дом — работа — дом. Зато никаких неприятностей и потрясений.