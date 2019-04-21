Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

Многие поклонники покойной исполнительницы раскритиковали решение девочки и ее матери.

В прошлом выпуске популярного телепроекта член жюри Светлана Лобода отправила Микеллу Абрамову домой. Фанаты вступились за юную певицу, однако эксперт отказалась поменять свое решение. Тогда телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что у нескольких выбывших участников есть шанс попасть в финал песенного конкурса, выступив в дополнительном этапе. Среди счастливчиков оказалась и дочь Алсу.

Для конкурса девочка выбрала композицию певицы Юлии Началовой «Герой не моего романа». Решение дочери Алсу раскритиковали поклонники умершей звезды. По их мнению, Микелла Абрамова не имеет права исполнять такую серьезную песню на сцене.

«Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло», «Как можно маленькой девочке петь такую серьезную песню», «Неудачный выбор, Микелла не справилась» – приводит слова возмущенных комментаторов StarHit.