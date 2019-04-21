С ними не соскучишься! Пять самых веселых и общительных знаков Зодиака

Далеко не всегда нам удается окружать себя исключительно приятными людьми – порой мы вынуждены общаться и с негативными личностями. Советуем держаться поближе к представителям пяти знаков Зодиака – они веселые и общительные, с ними легко и никогда не соскучишься!

Овен

Овны крайне веселые и общительные люди, однако нередко очень избирательны в этом плане и предпочитают общаться только с теми, кто им действительно нравится.

Они могут поддержать беседу на любую тему, рассказать интересную историю, а еще у них очень хорошее (хоть и весьма своеобразное) чувство юмора.

Овны всегда являются душой компании.

Даже в незнакомой обстановке они могут стать заводилами.

Так что, если у вас намечается важный, но, предположительно, скучный вечер, обязательно позовите Овнов. Точнее, Овна, потому что общение сразу с несколькими такими людьми приведет к переизбытку эмоций.

Близнецы

Веселые - да. Общительные —-тоже да. Близнецы живут тем, что общаются.

Для них это топливо жизни, самый важный источник энергии.

Чувство юмора у них бывает чересчур странным, но этим они и берут. Близнецы обладают редчайшим даром -

они рассказывают о себе практически все, но толком о них никто ничего не узнает. Их внутренний мир остается загадкой для всех без исключения.

Близнецы не говорят слишком много - они зачаровывают публику своим пребыванием рядом. Если Овны имеют чисто развлекательную «миссию», то Близнецы придают разговору особый таинственный окрас.

Весы

Весы болтливы, но в хорошем смысле. Они заполняют пустоту и неловкие паузы своими рассказами и интересными сплетнями. Они знают о людях многое, потому что к Весам часто обращаются за важным жизненным советом. Большинство интересных историй звучит из уст этих невероятных рассказчиков.

Весам нравится быть в центре внимания, поэтому они стараются все время удивлять окружающих, и у них это получается. Особый дар Весов - это умение слушать.

Они впитывают информацию как губка. Им всегда интересно послушать чужие истории о проблемах, переживаниях. Можно попросить их о том, чтобы они поделились своей мудростью, впитываемой каждый день.

Стрелец

Стрельцы общительны и обладают невероятным чувством юмора, которое не сравнится ни с чем. Это удивительно харизматичные люди, которые сделают любую вечеринку еще более веселой. Они остаются в памяти людей надолго, потому что окружающие сразу замечают их особую энергетику.

Цель самих Стрельцов - новые знакомства. Красивыми речами и хорошим настроением эти люди заманивают вас в свои сети. Вторая цель - получение новых впечатлений.

Стрельцы ненавидят скуку, поэтому всегда открыты для общения. С ними очень легко найти общий язык. Еще это очень хитрый знак Зодиака, у которого можно многому научиться.

Водолей

Водолеи - прирожденные исследователи, поэтому они обладают невероятным багажом знаний практического характера, которымb могут поделиться с любым человеком. За это их и ценят, ведь среди Водолеев очень много эрудированных людей. Любой разговор с Водолеем – это увлекательное путешествие в мир неизведанного.

Они могут рассказать вам то, от чего кровь в жилах застынет, а потом разбавят атмосферу веселой шуткой.