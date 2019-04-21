«Буду рада, если мои слова дойдут»: Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой

Звезда решила ответить Примадонне ее же фразой: «Танки грязи не боятся!» По словам Леры Кудрявцевой, именно это ей сказала Алла Пугачева, когда они беседовали о жизни и работе.

Телеведущая отметила, что 25 лет занимается журналистикой – это нелегкий труд, который также не всегда бывает приятен. Она добавила, что работает в рамках формата, который соответствует потребностям аудитории, пишут Dni.

«Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интерес к ее жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать, на мой взгляд», – рассудила Лера Кудрявцева.

Телеведущая отметила, что ей и ее коллегам, работающим на программе «Секрет на миллион», очень жаль, что Аллу Пугачеву расстроил посвященный ей выпуск. Они очень огорчились из-за критики Примадонны.

«Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и не унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее с юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца», – резюмировала Лера Кудрявцева.