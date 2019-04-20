Сб, 20.04.2019
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  • Настя в черном: Каменских вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Настя в черном: Каменских вышла на красную дорожку в прозрачном платье

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских покорила красную дорожку «Золотой Жар-птицы» стильным образом.

С началом сольной карьеры Настя Каменских не перестает удивлять своим стилем и задавать модные тренды.

Особенно разной она появляется в своих клипах и очаровывает смелыми нарядами во время выступлений. На днях певица появилась на премии «Золотая Жар-птица».

Образ Насти был достаточно минималистичен: черное обтягивающее длинное платье в сочетании с массивными фирменными очками в форме маски, которые являются безусловным трендом этого сезона и уже стали фирменным элементом в образе Насти.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

На плечи певица набросила приталенный кожаный жакет.

Главным акцентом образа певицы стала сексуальность: полупрозрачное платье-футляр подчеркивало прекрасную фигуру Насти Каменских, выгодно подчеркивая идеальную форму. Довершила аутфит исполнительницы прическа в виде высокого гладкого хвоста.

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