Настя в черном: Каменских вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Настя Каменских покорила красную дорожку «Золотой Жар-птицы» стильным образом.
С началом сольной карьеры Настя Каменских не перестает удивлять своим стилем и задавать модные тренды.
Особенно разной она появляется в своих клипах и очаровывает смелыми нарядами во время выступлений. На днях певица появилась на премии «Золотая Жар-птица».
Образ Насти был достаточно минималистичен: черное обтягивающее длинное платье в сочетании с массивными фирменными очками в форме маски, которые являются безусловным трендом этого сезона и уже стали фирменным элементом в образе Насти.
На плечи певица набросила приталенный кожаный жакет.
Главным акцентом образа певицы стала сексуальность: полупрозрачное платье-футляр подчеркивало прекрасную фигуру Насти Каменских, выгодно подчеркивая идеальную форму. Довершила аутфит исполнительницы прическа в виде высокого гладкого хвоста.