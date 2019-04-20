Сб, 20.04.2019
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  • «Лобода на минималках»: полуголая Серябкина шокировала новым цветом волос

«Лобода на минималках»: полуголая Серябкина шокировала новым цветом волос

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ФОТО: скриншот

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина удивила своих фолловеров новым цветом волос. Фотографии со своим преображением исполнительница разместила на своей Instagram-странице. 

Напомним, совсем недавно певица выпустила свой сольный альбом "Косатка в небе". Себяркина также анонсирует свой первый большой сольный концерт.

Завтра в Известия Hall будет не только новая музыка. Но и новая я,

- написала Ольга. 

Звезда опубликовала короткий видео ролик.

"Немного накатывает волнение... но оно кайфовое. Это скорее предвкушение чего-то абсолютно нового. Когда долго-долго ждёшь момента и осознаёшь, что скоро он накроет тебя целиком и полностью. Наслаждаюсь этими ощущениями...", - подписала она ролик.

Не всем поклонникам понравилась такая кардинальная перемена во внешности. Большая часть подписчиков отметила, что брюнеткой Ольге было лучше. 

"Loboda на минималках","Это же временно? Непривычно видеть тебя в таком образе", "Брюнеткой эффектнее", "Очень старит", "Глюкоза", "Скажите, что это просто парик", - писали фолловеры. 

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