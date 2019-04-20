Стало известно необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Супруги так часто проводили время в роскошном отеле Cliveden House прошлым летом и осенью, что работники гостиницы стали считать будущего наследника своим и даже придумали для него необычное имя. Сотрудники отеля в шутку прозвали будущего малыша Клайвом.

"Принц Гарри и Меган Маркл любили устраивать романтические поездки после свадьбы. Они часто останавливались в нашем коттедже Spring Cottage, и многие даже не догадывались об их местонахождении", – рассказал один из работников гостиницы.

Он предположил, что бывшей актрисе могло бы понравиться такое прозвище. "Герцогиня очень любит это место. Она также пришла в восторг от исторических связей. Известно, что здесь любили проводить время многие выдающиеся женщины в британской истории: политик Нэнси Астор и герцогиня Сазерледская Гарриет", – передает его слова Express.co.uk.