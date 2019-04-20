Сб, 20.04.2019
Кружит голову, ай, до упаду! Украинский певец Monatik выступил в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Бритни Спирс силой удерживают в психиатрической больнице

Бритни Спирс силой удерживают в психиатрической больнице

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Britney Spears.

ФОТО: AFP / Scanpix

В Сети появились новые подробности относительно состояния Бритни Спирс.

4 апреля западные СМИ сообщили, что 37-летняя Бритни Спирс находится в психиатрической больнице. Певица попала туда в связи с нервным срывом, который случился у нее из-за болезни отца. Согласно информации таблоидов, знаменитость должна находиться в медицинском учреждений еще несколько недель. Однако на днях мать Бритни заявила, что звезда попала в больницу не по собственной воле - ее удерживают там силой!

Более того, сейчас в соцсети фанаты певицы создали флешмоб #FREEBRITNEY. Поклонники требуют, чтобы Спирс освободили или опровергли слова ее матери. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ