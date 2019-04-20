Бритни Спирс силой удерживают в психиатрической больнице

4 апреля западные СМИ сообщили, что 37-летняя Бритни Спирс находится в психиатрической больнице. Певица попала туда в связи с нервным срывом, который случился у нее из-за болезни отца. Согласно информации таблоидов, знаменитость должна находиться в медицинском учреждений еще несколько недель. Однако на днях мать Бритни заявила, что звезда попала в больницу не по собственной воле - ее удерживают там силой!