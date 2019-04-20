В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисе Ирине Цывиной. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" любовник рассказал о беременности артистки.
Одним из первых на съемочной площадке появился сын знаменитости Евгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух о возможном убийстве матери.
По словам наследника Цывиной, ее смертью заинтересовался Следственный комитет. Звезду сразу отвезли на вскрытие. Судмедэксперты установили, что знаменитость умерла от инфаркта.
Меж тем возлюбленный Ирины – актер Денис Сердюков не верит заключению медиков. От требует проведения повторного, более тщательного исследования. Приятель Цывиной рассказал, что за несколько дней до смерти, артистка рассказала ему о наступлении долгожданной беременности.
Это заявление вывело из себя Евгения Благонравова. "Бредятина! – не выдержал он. – Какая беременность, у нее ранний климакс".
Отметим, что наследника Цывиной присутствующие в студии "Прямого эфира" буквально заклевали. Его косвенно обвиняли в смерти матери. Одна из приятельниц Ирины – Ольга Квасневская заявила, что та перед кончиной частенько жаловалась на сына. Якобы Благонравов устраивал скандалы и воровал деньги у родительницы.
"Покажите мне, пожалуйста, хоть смску, хоть что-нибудь. У меня с мамой были изумительные отношения", – парировал Благонравов.
После наследник артистки сцепился с ведущим шоу Андреем Малаховым. Шоумен сказал, что соседи артистки считают, что Ирину Цывину убили – это взбесило Евгения. Масла в огонь добавили слова Малахова о том, что Благонравов ведет себя подозрительно: перед приходом на программу сын артистки выдвинул ряд условий, согласно которым, в студии не должны были находится некоторые знакомые его матери.
"Со мной был друг, минуточку, Андрей, свидетель, со мной с работы приехал. Он вызывал скорую. Нес подушку пока я делал искусственное дыхание. Вас там не было, уважаемый Андрей. Это уже переходит все границы", – кричал сын Ирины Цывинойшоумену.