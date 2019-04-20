В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына

Одним из первых на съемочной площадке появился сын знаменитости Евгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух о возможном убийстве матери.

По словам наследника Цывиной, ее смертью заинтересовался Следственный комитет. Звезду сразу отвезли на вскрытие. Судмедэксперты установили, что знаменитость умерла от инфаркта.

Меж тем возлюбленный Ирины – актер Денис Сердюков не верит заключению медиков. От требует проведения повторного, более тщательного исследования. Приятель Цывиной рассказал, что за несколько дней до смерти, артистка рассказала ему о наступлении долгожданной беременности.

Это заявление вывело из себя Евгения Благонравова. "Бредятина! – не выдержал он. – Какая беременность, у нее ранний климакс".

Отметим, что наследника Цывиной присутствующие в студии "Прямого эфира" буквально заклевали. Его косвенно обвиняли в смерти матери. Одна из приятельниц Ирины – Ольга Квасневская заявила, что та перед кончиной частенько жаловалась на сына. Якобы Благонравов устраивал скандалы и воровал деньги у родительницы.

"Покажите мне, пожалуйста, хоть смску, хоть что-нибудь. У меня с мамой были изумительные отношения", – парировал Благонравов.

После наследник артистки сцепился с ведущим шоу Андреем Малаховым. Шоумен сказал, что соседи артистки считают, что Ирину Цывину убили – это взбесило Евгения. Масла в огонь добавили слова Малахова о том, что Благонравов ведет себя подозрительно: перед приходом на программу сын артистки выдвинул ряд условий, согласно которым, в студии не должны были находится некоторые знакомые его матери.