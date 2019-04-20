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  • Голышом на улицу: разгоряченная Сильвия Ильвес опубликовала откровенный кадр

Голышом на улицу: разгоряченная Сильвия Ильвес опубликовала откровенный кадр
В прямом смысле горячая штучка!

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Silvia Ilves

ФОТО: Instagram

Эстонская веоланчелистка, которая в декабре в четвертый раз стала матерью, опубликовала в Instagram смелое фото.

На фото женщина позирует голышом на крыльце дома после посещения сауны.

«Должна признаться, что иногда мне нравится возможность наслаждаться сауной в гордом одиночестве. А свежий вечерний воздух особенно хорош после жары!» - писала Ильвес в комментарии к фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, в 2009 году в составе группы Urban Symphony Сильвия Ильвес представляла Эстонию на «Евровидении».

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