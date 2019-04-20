Голышом на улицу: разгоряченная Сильвия Ильвес опубликовала откровенный кадр
Эстонская веоланчелистка, которая в декабре в четвертый раз стала матерью, опубликовала в Instagram смелое фото.
На фото женщина позирует голышом на крыльце дома после посещения сауны.
«Должна признаться, что иногда мне нравится возможность наслаждаться сауной в гордом одиночестве. А свежий вечерний воздух особенно хорош после жары!» - писала Ильвес в комментарии к фото.
Напомним, в 2009 году в составе группы Urban Symphony Сильвия Ильвес представляла Эстонию на «Евровидении».