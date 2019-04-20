Весьма неожиданные, но приятные события! Читай гороскоп на 20 апреля

В этот день могут произойти весьма неожиданные, но приятные события. Появляется возможность достичь профессиональных целей, пользуясь старыми связями и привлекая к своим делам заинтересованных помощников. Под влиянием звезд даже самые рассеянные люди становятся организованными, склонными к самодисциплине и рациональному использованию времени. Эта тенденция дает возможность навести порядок в профессиональных и личных делах, а потом отлично отдохнуть, обеспечив себе приток положительных эмоций.
Овен
День сложный, требующий серьезных усилий и непоколебимой уверенности в себе. Сколь бы сложными ни казались проблемы, действуйте решительно и упорно, преодолевайте препятствия и отстаивайте свою правоту. Чего определенно будет не хватать – так это эмоциональной стабильности; именно это и может стать причиной конфликтов и споров как с коллегами, так и с близкими людьми.
В романтических отношениях не исключены проблемы, связанные с неверностью партнеров, их нетактичным поведением по отношению друг к другу, или абсолютным несовпадением намерений и планов на будущее. Никаких окончательных решений сегодня принимать не стоит – как только эмоциональный фон стабилизируется, вы поймете, что именно нужно исправить, чтобы вернуть утраченное доверие друг к другу.
Телец
Этот день характеризуется высокой деловой активностью и заметным ростом коммуникабельности. Любая работа, а в особенности – коллективная – будет спориться, поездки и командировки дадут хороший результат, общение на семинарах и конференциях окажется плодотворным. Отдыхать тоже стоит в компании единомышленников.
Возможно начало новых романтических отношений, которые будут яркими и насыщенными, но кратковременными. А вот брак, заключенный в этот день, станет счастливым. Супружеские пары смогут решить вопросы, в последнее время порождавшие споры и разногласия, а также обдумать планы на будущее, выработать общую стратегию решения финансовых проблем.
Близнецы
Под влиянием звезд обычно доброжелательные Близнецы становятся подозрительными и придирчивыми. Вам стоит обращать поменьше внимания на критические высказывания и двусмысленные шутки коллег, и не торопиться записывать в число своих врагов тех, кто по той или иной причине вам несимпатичен. Разрушить планы и свести на «нет» все усилия могут происки недоброжелателей, на руку им будут и ваши ошибки, допущенные в результате обычной невнимательности. Не исключены финансовые потери или неудачные покупки.
Возникают серьезные трудности в семейных отношениях, возможны неудачи романтического характера. Любовные свидания лучше перенести на другой день. Нарастающее эмоциональное напряжение может не лучшим образом сказаться на здоровье, если вы откажетесь от отдыха и соблюдения правильного режима дня.
Рак
В этот день Раки наверняка заметят, что способны найти общий язык даже с самыми трудными в общении людьми. Действительно, под влиянием звезд усиливается коммуникабельность, да и способность добиваться своего проявляется чрезвычайно ярко. Позитивные тенденции одаряют вас новыми идеями, повышают деловую активность, открывают простор для творчества. Все это создаст благоприятные условия для тех, кто берется за решение хоть и непростых, но посильных задач.
Очень хорошо пройдут встречи как делового, так и личного характера. В вашу жизнь могут вернуться люди, к которым вы некогда испытывали сильные чувства. Свободное время стоит провести на прогулке или в путешествии, а вот от азартных игр и участия в каких-то авантюрах лучше отказаться.
Лев
День будет весьма беспокойным: сегодня Львы не склонны к благоразумию и рассудительности, поэтому легко поддаются на провокации и могут оказаться замешанными в сомнительные дела. Заниматься работой, требующей быстрой реакции и сообразительности, звезды не рекомендуют. Если подобные занятия необходимы – постарайтесь найти надежных помощников.
Атмосфера в семье нестабильна, гроза может разразиться в любой момент. Однако попытка убежать от накопившихся проблем тоже обречена на неудачу: вы нигде не найдете покоя, пока не обретете подлинного душевного равновесия. Очень опасными могут оказаться поездки, крайне нежелательно путешествовать в одиночестве.
Дева
День подходит для заключения сделок и решения финансовых вопросов. Наиболее значительных профессиональных успехов удастся достичь благодаря умению ладить с людьми, находить общий язык даже с теми, кто недавно считал себя вашим врагом. Рискованные предприятия окажутся успешными, если именно вы возьмете на себя решение наиболее важных вопросов, станете предводителем группы единомышленников.
Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений. Однако не исключены увлечения, которые могут представлять угрозу для уже существующих связей; семейным Девам совершенно необходимо противостоять соблазнам и избегать любых интрижек.
Весы
День не подходит для начала сложных дел, в особенности – подразумевающих сотрудничество и объединение усилий для достижения общей цели. Зато можно без особой спешки разобраться с накопившимися проблемами, обдумать тактику дальнейших действий, предпринять некоторые действия, способствующие воплощению в жизнь давно составленных планов. Финансовая ситуация неплоха, но время делать крупные инвестиции и покупки еще не пришло.
Семейные и романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, поэтому события личной жизни наверняка будут вас радовать. Вместе с любимым человеком вы прекрасно проведете время, сможете поддержать родственников и помириться с теми, с кем давно были в ссоре. Юные представители знака именно сейчас могут начать отношения, которые с каждым днем будут становиться все более серьезными.
Скорпион
День потребует осторожности и внимательности от тех, чья работа связана с ценными бумагами и финансовыми документами. Если же ваши профессиональные обязанности подразумевают общение и встречи с людьми – радуйтесь, наступил момент, когда можно достичь поистине головокружительных успехов. Окружающие готовы к сотрудничеству на ваших условиях, есть шанс заключить выгодные сделки, выдвинуться вперед, доказать свое превосходство над конкурентами.
Ситуация в семейных и любовных союзах вполне благоприятна и останется таковой, если вам удастся избежать необдуманных поступков и ультимативных заявлений. Проявив сдержанность и терпение, вы сохраните понимание в отношениях с человеком, который вам небезразличен.
Стрелец
Влияние неблагоприятных тенденций может привести к просчетам в работе или финансовым потерям. Деловая активность снижается, появляется желание отложить дела, на время прекратить отношения с партнерами, уйти на дно. Однако это не самое лучшее, что вы можете сделать в данной ситуации. Сейчас у вас есть все шансы найти новых помощников и единомышленников, получить интересные предложения – так что поторопитесь настроиться на боевой лад.
В сфере личных отношений торжествуют стабильность и надежность. Вам не страшны соблазны и ловушки недоброжелателей: верность вечным ценностям убережет вас от серьезных ошибок. Свободное время лучше проводить дома. Можно принимать гостей, а вот наносить визиты не следует.
Козерог
Прекрасный день для работы – ваши деловые качества найдут себе достойное применение, успехи могут быть поистине грандиозными. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, навредить вам они не в силах: ваши союзники влиятельны и сильны, а помощники – старательны и послушны. Вы не поддаетесь чужому влиянию, и легко одерживаете верх в спорах, не прибегая при этом к грубости и агрессии.
Ваш авторитет в семье возрастает, даже представители старшего поколения готовы прислушаться к вашему мнению. Общение с любимым человеком приносит радость, возможны приятные сюрпризы, совместные развлечения, которые порадуют вас обоих.
Водолей
Водолеям придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу. Поспешность при обращении в правительственные учреждения, общественные организации или к начальству может отрицательно сказаться на продвижении к цели. Трудности в работе удастся преодолеть благодаря способности принимать нестандартные решения, творчески подходить к любой ситуации.
Члены семьи могут быть более обычного требовательны, вы же не склонны идти на уступки или жертвовать своими интересами. Постарайтесь воздержаться от резких высказываний в адрес представителей старшего поколения. Свободное время стоит провести наедине с любимым человеком: в большой компании вы наверняка будете чувствовать себя неуютно.
Рыбы
Ситуация в профессиональной сфере меняется стремительно, и лишь в очень малой степени ход событий зависит от вас. Положитесь на судьбу: бояться вам нечего, а вот шанс добиться больших успехов весьма велик. Возможно неожиданное получение помощи от влиятельных лиц или давних деловых партнеров. Примечательно, что деловая и личная сферы жизни сближаются – а это значит, что вероятность служебного романа очень велика.
Вероятны финансовые затруднения и непредвиденные расходы, а также серьезные разногласия со старшими родственниками. Старайтесь не принимать поспешных решений, в особенности – связанных с переездом или отказом от привычного образа жизни. Неудачными окажутся эксперименты с имиджем.