«Доярка с Хацапетовки!»: фанаты попросили Семенович застегнуть ширинку

Певица опубликовала на своей странице в Instagram яркий снимок с эротическим подтекстом — правда, не все поклонники его оценили, пишет Пятый канал.
Российская певица Анна Семенович уже не в первый раз становится объектом критики подписчиков из-за чересчур откровенных фотографий в Instagram. На этот раз она выложила снимок в черном боди, эффектно подчеркивающем ее грудь, и джинсам. Вот к последним то и прицепились фанаты.
«А ширинку зачем расстегнула?»
«Доярка с Хацапетовки!»
«Такие фото не для всех. Вы же товар, зачем такое выставлять?»
«Трусы сними и ширинку застегни», — жестко высказались комментаторы.
Сама певица на слова фолловеров никак не отреагировала