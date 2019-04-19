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«Доярка с Хацапетовки!»: фанаты попросили Семенович застегнуть ширинку

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Певица опубликовала на своей странице в Instagram яркий снимок с эротическим подтекстом — правда, не все поклонники его оценили, пишет Пятый канал.

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Российская певица Анна Семенович уже не в первый раз становится объектом критики подписчиков из-за чересчур откровенных фотографий в Instagram. На этот раз она выложила снимок в черном боди, эффектно подчеркивающем ее грудь, и джинсам. Вот к последним то и прицепились фанаты.

«А ширинку зачем расстегнула?»

«Доярка с Хацапетовки!»

«Такие фото не для всех. Вы же товар, зачем такое выставлять?»

«Трусы сними и ширинку застегни», — жестко высказались комментаторы.

Сама певица на слова фолловеров никак не отреагировала

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