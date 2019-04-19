«Доярка с Хацапетовки!»: фанаты попросили Семенович застегнуть ширинку

Российская певица Анна Семенович уже не в первый раз становится объектом критики подписчиков из-за чересчур откровенных фотографий в Instagram. На этот раз она выложила снимок в черном боди, эффектно подчеркивающем ее грудь, и джинсам. Вот к последним то и прицепились фанаты.