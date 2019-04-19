Экстаз: эстонская красотка Ирина Шиблер похвасталась умопомрачительной фигурой

На фотографии, которую Ирина опубликовала сегодня, она стоит в купальнике на белоснежном пляже, держась за ветку пальмы и демонстрируя фигуру, которая совершенна на миллион процентов. «По графику сейчас тут сезон дождей, - написала Ирина в Instagram. - Запасаюсь Д-витамином и наслаждаюсь каждой секундой солнца на случай, если завтра вдруг холодно и дождь».

Ирина Шиблер ФОТО: Instagram

«Никогда не сидела на диетах, просто придерживаюсь правильного, на мой взгляд, питания - ем то, что требует организм, - объясняет красотка свою стройность и безупречность. - Да и там, где я живу, трудно питаться неправильно: свежайшие морепродукты, фрукты и овощи составляют основу рациона».

Ирина практически не загорает, белоснежная кожа у нее всегда, правда, иногда чуть тронута загаром.

Ирина Шиблер ФОТО: личный архив

«Живя последние 10 лет в жарких странах - в Египте, на Филиппинах, в Африке, я привыкла не рваться за загаром, а если и выхожу на пляж, то стараюсь находиться в тени, всегда пользуюсь солнцезащитными средствами. Переехав на Занзибар, еще раз убедилась в том, что Красное море с его обитателями - самое красивое, но Индийский океан тут теплый, спокойный и такой, как на открытках. Не могу сказать, что провожу много времени в воде, но очень люблю гулять по белоснежному пляжу в предзакатное время. Пора бы привыкнуть к этой красоте, но не получается. Я наслаждаюсь каждой минутой на этом прекрасном острове», - рассказала Ирина.