Порезы и следы укусов: жестоко убита известная 27-летняя украинка

ФОТО: Социальные сети

Девушка вместе со своим парнем содержали тату-салон, она имела множество поклонников в соцсетях и даже появлялась в выпуске передачи "Говорит Украина". И её действительно сложно было не заметить. Тело красавицы густо покрывали разнообразные татуировки.

ФОТО: Социальные сети

Но жизнь украинки трагически оборвалась. И на шее зарезанной ножом Татьяны, по некоторым данным, были обнаружены также следы от укусов человека. В убийстве девушки подозревают её знакомого, имя которого тоже было на слуху.

ФОТО: Социальные сети

Последние несколько лет подозреваемый Андрей всеми возможными способами модифицировал свою внешность. И помимо пирсинга, которым уже никого не удивишь, у парня были закрашены белки глаз, клыки, разрезан язык и изменена форма ушей. А также раньше он носил силиконовые имплантаты в виде рожек.